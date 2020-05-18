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Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad на базе Intel vPro

18 мая 2020 г., 10:25

Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad на базе Intel vPro

Компания Lenovo представила обновленные ноутбуки ThinkPad P14s и ThinkPad P15s, для которых заявлена возможность работать до 14 часов без подзарядки.

Новинки оборудованы процессорами Intel Core 10-го поколения, включая Core i7-10810u с тактовой частотой 4,9 ГГц и технологией Turbo Boost. Кроме того, устройства отличаются профессиональной графикой NVIDIA Quadro, до 2 ТБ оперативной памяти, поддержкой Wi-Fi 6, Ubuntu и Red Hat Linux. В максимальной конфигурации 14-дюймовый ThinkPad P14s и 15-дюймовый ThinkPad P15s оборудованы 4K-дисплеями с поддержкой Dolby Vision HDR и заводской калибровкой цвета X-Rite Pantone для более точной цветопередачи.

Кроме того, ожидается, что вскоре Lenovo обновит портфель продуктов ThinkPad, представив X1 Carbon 8-го поколения, X1 Yoga 5-го поколения и новые модели серий T, X и L, которые разработаны с учетом ключевых подходов компании к дизайну, инновациям и качеству. Обновленные устройства ThinkPad будут оборудованы платформой Intel vPro.


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