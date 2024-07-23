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Boeing і «Антонов» співпрацюватимуть у сфері оборонних проєктів

23 июля 2024 г., 15:45
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Boeing і «Антонов» співпрацюватимуть у сфері оборонних проєктів

Компанії Boeing і «Антонов» оголосили про підписання Меморандуму про взаєморозуміння, щоб вивчити можливості співробітництва щодо проєктів, пов'язаних з обороною.

«Ми раді продовжити співпрацю з «Антоновим», щоб підтримати розвиток і економічне зростання України», - сказав Тед Колберт (Ted Colbert), президент і генеральний директор Boeing Defense, Space & Security. «Ця угода демонструє наші постійні зусилля з пошуку додаткових можливостей для співпраці з українською промисловістю, що було підкреслено підписанням нами на початку цього року Договору про оборонну промисловість України».

Сфери потенційного співробітництва, окреслені в угоді, охоплюють навчання, логістичну підтримку та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотних авіаційних систем, що використовуються Збройними силами України, зокрема й ScanEagle. Крім того, компанії вивчать можливості надання «Антоновим» інженерної підтримки Boeing.

«Сильна, інноваційна та ефективна оборонна промисловість є ключем до сталого економічного розвитку та національної безпеки, і ми дуже раді співпраці з Boeing», - сказав Євген Гаврилов, генеральний директор компанії “Антонов”. «Ця угода відкриває нові можливості для впровадження новітніх і найефективніших рішень, а також можливість реалізації майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості».

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