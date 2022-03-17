Нова версія Skype підтримує переклад на українську мову та безплатні дзвінки в Україну

17 марта 2022 г., 14:15

Команда Skype Insider компанії Microsoft повідомляє про доступність збірки раннього доступу Skype 8.82.76.403 з деякими покращеннями та нововведеннями. Серед них:

Безплатні дзвінки в та з України на всіх платформах;

Підтримка перекладу з/на українську мову повідомлень та дзвінків;

Смайли «Підтримай Україну»: (ukraineheart) (ukrainehandshake) (ukrainepray);

Система виставлення рахунків на Android через додаток Google Play;

Виправлення помилок та покращення стабільності роботи.

Нові функції, як зазвичай, впроваджуються поступово протягом кількох днів, тож можуть почати працювати не одразу.

Крім того, компанія Microsoft підтримує Україну через неприбуткові організації, перелічені на домашній сторінці Skype, і закликає долучатися користувачів з усього світу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист