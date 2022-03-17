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«Фундація Течія» та Асоціація «IT Ukraine» будуть спільно підтримувати українців та окремі галузі економіки

17 марта 2022 г., 12:15
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Асоціація «IT Ukraine» та ГО «Фундація «Течія» (входить до міжнародного холдингу TECHIIA) уклали меморандум про співпрацю. Організації обʼєдналися з метою подолання гуманітарних та економічних наслідків війни, яку рф розвʼязала на території України.

Цінністю кожного з партнерів є свобода та територіальна цілісність України, право на життя, безпеку та розвиток людини. Тому сторони кожна окремо докладає всіх зусиль, щоб у надскладній ситуації надати допомогу всім, хто її потребує.

Разом організації планують допомагати українським громадянами та окремим галузям економіки, які постраждали від війни.

«Вміння обʼєднуватися і разом працювати ефективно - це те, що допомагає українцям ставати сильнішими і долати будь-яку кризу. Разом з Асоціацією «IT Ukraine» холдинг TECHIIA реалізував чимало важливих проєктів до війни. І ми знову об’єднуємо зусилля, щоб стати ще кориснішими для країни, яка дала можливість кожному з нас реалізувати свої бізнес проєкти», - коментує підписання Директорка із комунікацій «Фундація Течія» Маріанна Коніна.

«ІТ спільнота завжди серед перших, хто включається у найважливіші для країни процеси. Сьогодні наша задача - подбати про життя України, тому ми захищаємо державу як із зброєю, так і в тилу: на кібер та гуманітарному фронті. Ми обрали «Фундацію Течія» своїм партнером, бо разом зможемо швидко надавати допомогу тим, хто потребує цього найбільше», - наголосив виконавчий директор Асоціації Костянтин Васюк.

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