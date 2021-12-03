В Саудовской Аравии проектируют трехмерную систему общественного транспорта

3 декабря 2021 г., 15:55

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Проект NEOM, нацеленный на строительство умного и экологически чистого города на северо-западе Саудовской Аравии, и компания Volocopter, являющаяся первопроходцем в сфере городской аэромобильности, основали совместное предприятие для разработки, внедрения и эксплуатации первой в мире транспортной системы на базе самолетов с вертикальными взлетом и посадкой (СВВП) в Неоме.



Как отмечается, эротакси и логистические услуги с использованием СВВП будут полностью интегрированы с общей мультимодальной системой общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов в Неоме. СП будет единственным оператором первоначальных маршрутов общественного транспорта на территории Неома, обеспечивающим функционирование открытой экосистемы eVTOL (электрические самолеты с вертикальными взлетом и посадкой) для предоставления транспортных услуг с использованием таких летательных аппаратов, включая логистику, ликвидацию аварийных ситуаций и туризм.



Неом разместил подтвержденный заказ на 15 летательных аппаратов Volocopter с намерением приступить к первоначальным воздушным перевозкам в течение следующих 2-3 лет.

Слева направо: Надми Аль-Наср (Nadhmi Al-Nasr), генеральный директор NEOM, и Кристиан Бауэр (Christian Bauer), коммерческий директор Volocopter



"При проектировании городов и городской инфраструктуры 21-го века основное внимание уделяется транспортной системе. Основав это совместное предприятие с компанией Volocopter, мы демонстрируем всему миру, что Неом является идеальным регионом для быстрой реализации городской аэромобильности и создания полностью интегрированной экосистемы на основе летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Стратегической целью Неома является превращение во всемирную лабораторию образа жизни для отработки транспортных средств будущего, и мы очень рады становиться свидетелями обустройства будущего по мере нашего развития", отметил руководитель проекта NEOM Надми аль-Наср (Nadhmi Al-Nasr).



Также отмечается, что результатом сотрудничества NEOM с компанией Volocopter будет проектирование и разработка по-настоящему трехмерной системы общественного транспорта с внедрением технических, нормативных и инфраструктурных решений, обеспечивающих функционирование eVTOL на территории Неома. СП будет предоставлять транспортные услуги с использованием летательных аппаратов вертикального взлета и посадки как неотъемлемую часть мультимодальной системы общественного транспорта Неома с нулевыми выбросами, обеспечивающей бесперебойное транспортное сообщение для пассажирских и грузовых перевозок.





Volocopter и NEOM согласовали первоначальный заказ на 10 пассажирских (VoloCity) и 5 логистических (VoloDrone) летательных аппаратов для обеспечения скорейшего запуска воздушных перевозок. СП будет наращивать масштаб своей деятельности с начала 2022 года целях зарождения городской аэромобильности в данном регионе и формирования транспортной экосистемы на основе летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Это партнерство способствует реализации стратегической цели Неома, согласно которой он должен стать всемирной лабораторией образа жизни для отработки транспортных средств будущего и центром передовых технологий, обеспечивающим инновационное развитие отрасли eVTOL.



"Партнерство с Неомом и новое СП, которое мы создаем вместе с ним, обещает стать увлекательным процессом. Это редчайшая возможность стать неотъемлемой частью разработки и внедрения совершенно новой экосистемы ГАМ от начала до конца без ограничений, обусловленных устаревшей инфраструктурой или нормативно-правовым регулированием, и компания Volocopter, являющаяся первопроходцем в этой сфере, удостоена чести стать надежным партнером, вносящим свой вклад в реализацию амбициозной концепции развития Неома", заявил коммерческий директор компании Volocopter Христиан Бауэр (Christian Bauer).



Неотъемлемой частью стратегической цели проекта NEOM в плане обеспечения мобильности являются eVTOL, позволяющие перевозить людей и грузы без развитой наземной инфраструктуры. Транспортная система с использованием летательных аппаратов вертикального взлета и посадки свяжет между собой центральную городскую застройку Неома под названием THE LINE, промышленный город новейшего типа OXAGON и другие региональные объекты, позволив избежать строительства разветвленной дорожной сети и защитив тем самым его уникальную природную среду.



Работая с целым рядом партнеров по инновационным разработкам, Неом запустил сервисы с использованием электрических средств передвижения совместного пользования, автономные транспортные средства для челночных перевозок, электромоторные лодки, персональные eVTOL, доставочные дроны и центры обслуживания средств передвижения на солнечных батареях.



Volocopter предлагает семейство электрических самолетов с вертикальными взлетом и посадкой, которые будут обеспечивать быстрое и безопасное перемещение пассажиров (летательные аппараты VoloCity и VoloConnect) и грузов (VoloDrone) с нулевыми выбросами в нужных направлениях при поддержке VoloIQ - программной платформы ГАМ-экосистемы, которая служит в качестве цифровой основы безопасной и эффективной деятельности. Компания начнет коммерческую эксплуатацию таких летательных аппаратов в течение следующих нескольких лет. Volocopter, основанная в 2011 году и насчитывающая более 500 сотрудников в Германии и Сингапуре, успешно выполнила более 1 тыс. летных испытаний в государственном и частном секторах и привлекла 322 млн евро от инвесторов, включая Daimler, Geely, DB Schenker, BlackRock и Intel Capital.

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