QNAP выпустила сервер сетевого видеонаблюдения NVR — QVP-41B

3 декабря 2021 г., 15:25

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Представленное компанией QNAP Systems решение объединяет коммутатор Power-over-Ethernet (PoE) с шестнадцатью 30-ваттными портами Gigabit PoE, два комбинированных порта RJ45 / SFP и два порта управления хостом 2.5GbE. Оно поддерживает все виды устройств PoE и позволяет создавать интеллектуальную инфраструктуру наблюдения.

QVP-41B построен на базе четырехъядерных процессоров Intel Celeron J4125, оснащен четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA, и, по заверению производителя, обеспечивает необходимую емкость хранения и высокоскоростную сеть для задач видеомониторинга малых/средних масштабов.

«Благодаря встроенному 140 Вт PoE и поддержке до 24 камер, QVP-41B предоставляет полные возможности сервера сетевого видеонаблюдения. Каналы видеонаблюдения также могут одновременно записываться и контролироваться с помощью приложения QNAP Smart Client QVR», — отметил Алан Куо. — «Записанные кадры могут быть интеллектуально проанализированы с помощью QVR Smart Search, а для крупномасштабных развертываний (например, в розничной торговле) всеми серверами QVR Pro, включая QVP-41B, можно централизованно управлять через QVR Center QNAP».

Особо отмечается, что QVP-41B совместим со стандартом IEEE 802.3at PoE+ и имеет шестнадцать портов с поддержкой 30-ваттного гигабитного PoE. QVP-41B может обеспечить общий бюджет мощности 140 Вт, чтобы удовлетворить потребности широкого спектра камер, включая устрйства «рыбий глаз», 4K PTZ-камеры и скоростные купольные камеры, совместимые со стандартом ONVIF; а также мощные устройства, такие как PTZ-камеры 4K, IP-телефоны, светодиодные фонари и цифровые вывески. QVP-41B поддерживает интеллектуальные функции управления PoE, включая планирование, приоритизацию источников питания и включение / отключение питания для централизованного управления ИТ-персоналом всеми устройствами.

Решение использует программное обеспечение QNAP для наблюдения QVR Pro и совместимо с другими приложениями для наблюдения. QVP Center может централизованно управлять и контролировать несколько серверов QVR Pro и получать уведомления о событиях. QVR Smart Search позволяет находить записи событий в пределах указанного времени и области, а клиент QVR Pro отслеживает различные платформы и гибко переключается между режимом просмотра в реальном времени и режимом воспроизведения, чтобы получить полный обзор контролируемых территорий.

QVP-41B имеет современный дизайн и бесшумную систему охлаждения, сочетая в себе функции переключателя PoE, сетевого видеорегистратора, NAS и маршрутизатора с обеспечением выхода HDMI 2.0 для прямого воспроизведения трансляций с разрешением до 4K (3840×2160) / 60 Гц. Объединив функции нескольких устройств в почти бесшумном и стильном форм-факторе, QVP-41B удовлетворяет требованиям интеллектуальных систем видеонаблюдения в розничной торговле.

Рекомендуемая цена на QVP-41B-8G-P — 34999 грн. Производитель обеспечивает новинку гарантией на 2 года с возможностью ее продления до 5 лет.

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