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JetBrains предлагает решение для удаленной разработки ПО в облаке, но с привычным интерфейсом локальной IDE

3 декабря 2021 г., 16:35
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JetBrains предлагает решение для удаленной разработки ПО в облаке с привычным интерфейсом локальной IDE

Компания JetBrains объявила о выходе публичной версии решения для удаленной разработки ПО. Пользователи IntelliJ IDEA и других IDE на платформе IntelliJ смогут быстро получать удаленный доступ к полнофункциональным средам разработки в облаке или на частном сервере.

Новая функциональность позволяет работать в привычном интерфейсе локальной IDE, перенеся всю нагрузку на удаленный сервер. Удаленные инстансы можно «прогреть» – инициализировать заранее, чтобы разработчики могли сразу начинать программировать, не тратя время на настройку среды, системы контроля версий и т.п. В решении используется гибридная технология, которая обеспечивает быструю асинхронную работу. Ее возможности полностью аналогичны локальным IDE, включая поддержку сторонних плагинов и расширений. Функциональность удаленной разработки доступна во всех IDE на базе IntelliJ.

Функциональность удаленной разработки доступна также в JetBrains Space вместе с другими возможностями, которые упрощают работу команд. Пользователи Space могут развернуть среду разработки в один клик: ее настройку Space полностью берет на себя. Такая модель позволяет пользователям поддерживать воспроизводимые среды разработки, описанные в коде, управлять ими и централизованно запускать из Space. Кроме того, JetBrains сейчас работает над тем, чтобы такие среды можно было запускать из решений сторонних поставщиков.

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