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На рынке умных колонок очередной рекордный рост

20 февраля 2020 г., 13:35
На рынке умных колонок очередной рекордный рост

Глобальные поставки умных колонок по итогам 2019 г. достигли рекордных 146,9 млн устройств, сообщает Strategy Analytics. Относительно предыдущего года налицо рост в размере 70%.

Ведущим брендом оставалась Amazon, однако за рассматриваемый период подконтрольная лидеру доля снизилась с 33,7 до 26,2%. Вторая позиция остается за Google, присутствие которой также сократилось — с 25,9 до 20,3%. Все ключевые китайские вендоры (Baidu, Alibaba, Xiaomi) улучшили результат, тогда как Apple осталась на шестой позиции с долей в 4,7%.

За период с октября по декабрь 2019 г. зафиксирован очередной квартальный рекорд — благодаря высокому предпраздничному спросу в США и Европе отгружено 55,7 млн смарт-спикеров.


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