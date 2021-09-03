Уязвимость в модуле обработки изображений в WhatsApp могла привести к раскрытию данных пользователей

3 сентября 2021 г., 12:35

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Специалисты Check Point Research обнаружили уязвимость системы безопасности в функции фильтрации изображений WhatsApp, самого популярного в мире приложения для обмена сообщениями с более чем 2 млрд активных пользователей. Применив определенные фильтры к специально созданному изображению и отправив его потенциальной жертве, злоумышленник мог воспользоваться уязвимостью и получить доступ к конфиденциальной информации из памяти WhatsApp.

Уязвимость связана с функцией фильтрации изображений в WhatsApp. Фильтрация изображений – это процесс, посредством которого пиксели исходного изображения изменяются для достижения некоторых визуальных эффектов, таких как размытие или резкость. В ходе исследования специалисты Check Point Research выяснили, что переключение между различными фильтрами в созданных GIF-файлах действительно приводило к сбою WhatsApp. Исследователи определили один из сбоев как повреждение памяти и незамедлительно сообщили о проблеме в WhatsApp, который назвал уязвимость CVE-2020-1910, подробно описав ее как проблему чтения и записи за пределами допустимого диапазона.

Check Point Research представил свои выводы WhatsApp 10 ноября 2020 г. WhatsApp проверил, признал проблему безопасности и развернул исправление в версии 2.21.2.13, указав уязвимость в своем февральском обновлении с рекомендациями по безопасности.

По оценкам компании, через WhatsApp ежедневно отправляется свыше 55 млрд. сообщений, включая 4,5 млрд. фотографий и один миллиард видео.

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