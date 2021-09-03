ASUS представила первый в мире ноутбук на чипах AMD Ryzen, совместимый с NVIDIA RTX Studio

3 сентября 2021 г., 13:24

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Компания ASUS представила мобильные рабочие станции ProArt Studiobook, ориентированные на создателей контента.

Ноутбуки серии ProArt Studiobook Pro 16 OLED работают на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 H-серии (W5600) или Intel Xeon третьего поколения (W7600). Высокую производительность для профессиональной работы с 3D-графикой обеспечивает видеокарта NVIDIA RTX A2000 (W5600) или A5000 (W7600) для ноутбуков, ресурсов которых более чем достаточно для самых сложных расчетов в таких сферах, как САПР, 3D-моделирование и редактирование видео с высоким разрешением. В моделях другой серии – ProArt Studiobook 16 OLED – используются мощные мобильные процессоры вплоть до AMD Ryzen 5000 H-серии (H5600) или Intel Core i9 (H7600) и видеокарты GeForce RTX 3070 (H5600) или 3060 (H7600). Максимальную производительность, надежность и широкую совместимость программного обеспечения этих ноутбуков призваны гарантировать драйверы NVIDIA Studio.

Модели ProArt Studiobook Pro 16 OLED и ProArt Studiobook 16 OLED могут быть оборудованы 16-дюймовыми панелями OLED HDR формата 4K с соотношением сторон 16:10 с максимальной яркостью 550 кд/м2. Эти панели с частотой обновления 60 Гц оптимизированы для редактирования двумерных и трехмерных изображений, когда нужно обеспечить высокую точность воспроизведения оттенков цвета. Они способны отображать 100% оттенков кинематографической цветовой гаммы DCI-P3, а также проходят заводскую калибровку с параметром Delta E < 2. Панели отличаются высокой контрастностью 1000000:1, соответствуют стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black и обладают сертификатами PANTONE Validated и Calman Verified.



Еще одним элементом, придающим ноутбукам эргономичности, является ASUS Dial – новый поворотный регулятор, который позволяет пользователям взаимодействовать с программами для творчества максимально удобно. Этот интуитивно понятный регулятор обеспечивает мгновенное и точное управление параметрами в совместимом программном обеспечении Adobe, включая Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic и After Effects. Получить доступ к настройкам ноутбука, в частности ASUS Dial позволяет новый программный центр ProArt Creator Hub.



Оба ноутбука оснащены двумя твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и поддерживают высокоскоростные интерфейсы, в частности Thunderbolt 4 (W7600/H7600) или USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 и имеют считыватель карт SD Express 7.0.

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