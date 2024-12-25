У Microsoft 365 Copilot інтегровано тепер не тільки АІ-моделі від OpenAI?

25 декабря 2024 г., 11:45

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Reuters повідомляє, що Microsoft працює над зменшенням залежністі від OpenAI.

Начебто зусилля зосереджені на продукті Microsoft 365 Copilot - помічнику зі штучним інтелектом, який постачається з однойменним пакетом для підвищення продуктивності.

Як зазначається, Microsoft працює над інтеграцією користувацьких і відкритих моделей штучного інтелекту в Copilot, який наразі працює на основі технології OpenAI.

Microsoft 365 Copilot дебютував у березні минулого року і автоматизує типові завдання у флагманських додатках пакета для підвищення продуктивності. Наприклад, версія, вбудована в Word, може підсумовувати довгі документи і створювати нові, а версія для Excel пропонує способи візуалізації даних.

Рішення також вбудовано у деякі інструменти, які адміністратори використовують для управління розгортанням Microsoft 365 у своїх компаніях. Одним із таких інструментів є Purview, який допомагає запобігти несанкціонованому використанню бізнес-даних працівниками. Вбудована версія Copilot надає вказівки щодо використання цього інструменту та узагальнює сповіщення про витік даних.

Згідно зі звітом, Microsoft сподівається, що включення нових моделей штучного інтелекту в Copilot може знизити витрати на експлуатацію асистента. Вважається, що компанія може використати будь-яку досягнуту економію для зниження цін для клієнтів. Ще одним пріоритетом є покращення часу реакції Copilot.

Однією з внутрішньо розроблених моделей, яку Microsoft може вбудувати в Copilot, є Phi-4. Представлена на початку цього місяця, вона має 14 мільярдів параметрів, що вдвічі менше, ніж у передових LLM. Це означає, що модель коштує значно менше.

Не уточнюється, які саме моделі з відкритим вихідним кодом можуть потрапити до Copilot. Однак цілком ймовірно, що серед алгоритмів, які розглядаються, є Llama LLM з відкритим вихідним кодом від Meta Platforms. Найновіше доповнення до лінійки, Llama 3.3, було випущено три тижні тому. Вона забезпечує таку ж якість результатів, як і модель Llama попереднього покоління з 405 мільярдами параметрів, але використовує лише частину апаратного забезпечення. Рішення також в основному перевершує GPT-4o від OpenAI у всіх тестах, які оцінювала Мета.

Ринок програмного забезпечення для підвищення продуктивності - не єдина сфера, де Microsoft почала зменшувати свою залежність від OpenAI. На початку цього року GitHub Copilot отримав підтримку LLM від Google та Anthropic.

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