Австралія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро

25 декабря 2024 г., 10:25

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Міненерго повідомило, що Австралія внесе до Фонду підтримки енергетики України ще 6 млн євро. Загальний внесок країни зросте до понад 18 млн євро.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Пенні Вонг під час візиту до Києва.

На зустрічі із заступником міністра енергетики України Романом Андараком Пенні Вонг запевнила, що Австралія і надалі підтримуватиме Україну та її енергосектор. Вона також засудила російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосивши на важливості протидії таким діям.

Роман Андарак подякував австралійській стороні за допомогу, яка надається українському енергосектору з перших днів повномасштабного російського вторгнення і відзначив ефективність роботи Фонду підтримки енергетики України.

«Нещодавно оголошені внески донорів до Фонду досягли 1 мільярда євро. Це значний успіх і потужна підтримка від міжнародних партнерів. Фонд є ефективним механізмом, у рамках якого партнери контролюють виконання, здійснення закупівель та слідкують за використанням коштів», - зазначив заступник міністра.

Під час зустрічі Роман Андарак також ознайомив Пенні Вонг із заходами, які здійснюються для посилення стійкості української енергосистеми в умовах безперервних ворожих атак: «Серед наших пріоритетів – захист енергооб’єктів, проведення ремонтів, відновлення об’єктів, а також розбудова розподіленої генерації і потужностей резервного живлення для забезпечення потреб критичної інфраструктури».

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