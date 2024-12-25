В Армія+ додали новий метод захисту даних

25 декабря 2024 г., 12:35

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Міноборони повідомило, що в Армія+ вийшло оновлення, яке розв'язує питання із частим автоматичним виходом із застосунку і необхідністю нової авторизації. Завдяки оновленню криптографічного шифрування було підвищено надійність роботи з даними.

Зазначається, що вже 500 000 військовослужбовців використовують Армія+. Щоб захистити дані, застосунок періодично видаляє інформацію про користувачів і просить повторно пройти авторизацію та підтвердити свою військову службу. Це запобіжник, який не дозволяє зловмисникам дістатися до інформації у застосунку.

У новій версії дані мають криптографічне шифрування, що посилює безпеку застосунку. Активним користувачам, які принаймні раз на місяць заходять в Армія+, не потрібно проходити повторну авторизацію. Згодом у застосунку зберігатимуться і відомості для електронних рапортів, зокрема Армія ID командира чи назва посади, щоб не вводити їх щоразу під час подачі документів.

«Ми отримали багато коментарів та зауважень щодо необхідності постійної авторизації у застосунку від наших користувачів. Завдяки технології криптографії ми посилили безпеку даних. І нам вже не потрібно вимагати повторних авторизацій для активних користувачів. Цифрові сервіси від держави повинні бути максимально зручними», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також в Армія+ додали новий критерій, за яким система автоматично перевірятиме статус військовослужбовця та дозволятиме вхід у застосунок. Це пришвидшить обробку даних та зменшить навантаження на операторів. Тепер кількість успішно оброблених заявок на авторизацію в автоматичному режимі збільшиться.

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