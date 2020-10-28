SUSE поддержит платформу Nvidia EGX AI для независимых сред ИИ

28 октября 2020 г., 12:55

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Компания SUSE объявила о поддержке платформы Nvidia EGX AI – комплекса программно-аппаратных решений, оптимизированных для построения систем искусственного интеллекта различного назначения. EGX AI стала воплощением выдвинутой в Nvidia концепции независимых (disaggregated) сред ИИ.

Решение позволяет развертывать системы ИИ без привязки к уже доступным ресурсам соответствующего плана – там, где это необходимо согласно требованиям заказчика, на периферии, в центрах обработки данных и в облаке.

Ядро платформы, помимо аппаратных ускорителей ИИ, составляют программные инструменты и заранее обученные модели, рассчитанные на применение в различных отраслях.

Таким образом, SUSE вошла в число партнеров Nvidia, обеспечив поддержку EGX AI в своих решениях, и будет предоставлять программно-определяемую и аппаратную инфраструктуру для построения, защиты и поддержки решений на базе ИИ.

В частности, в соответствующих проектах можно будет задействовать операционные системы SUSE Linux Enterprise Server (SLES) и SLES for ARM, которые наряду с процессорными архитектурами x86 и aarch64 поддерживают блок ускорения обработки данных (data processing unit, DPU) Nvidia Bluefield-2, входящий в состав платформы EGX AI.

Поддержка графических процессоров Nvidia реализована в SUSE Linux Enterprise High Performance Computing – ОС для организации среды параллельных вычислений, рассчитанных на рабочие нагрузки ИИ и машинного обучения. С платформой ИИ Nvidia также можно будет применять SUSE Manager – решение для управления инфраструктурой на базе оборудования x86_64 и aarch64, которое позволяет администрировать Linux, гипервизоры, контейнеры, платформы Интернета вещей и облаков. Еще одним компонентом решений на основе EGX AI может быть SUSE CaaS Platform, самостоятельное решение для оркестрации контейнеров, выполненное на базе Kubernetes.

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