Снижение прибыльности вносит напряжённость в отношения Foxconn с Аpple

28 октября 2020 г., 13:35

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Борьба за неуклонно снижающуюся норму прибыли заставляет давнего производственного партнёра Apple, Foxconn предпринимать рискованные действия, которые не идут на пользу отношениям между этими компаниями.

В новом материале от Information утверждается, что Foxconn регулярно сообщала Apple, что наняла больше сотрудников, чем в действительности. Она также экономила на тестировании компонентов и продуктов для Apple и, вопреки контрактным обязательствам, использовала принадлежащее той оборудование при создании устройств для её конкурентов.

Сама Apple отвечает на это ужесточением мониторинга сотрудников Foxconn и своего оборудования, установленного на площадках тайваньского OEM-производителя. Более двух десятков бывших служащих Foxconn и Apple рассказали об изменении климата между компаниями из-за стремления Apple диверсифицировать свою цепочку поставок. К примеру, Foxconn надеялась получить контракт на изготовление AirPods Pro и, опираясь на предварительные переговоры, приступила к перевооружению производства. Однако, в итоге, контракт досталcя конкурентам Foxconn.

Foxconn отвечает за 60-70 процентов устройств iPhone, выпускаемых каждый год, поэтому диверсификация для основного поставщика Apple представляет серьёзную угрозу.

Для увеличения прибыли, Foxconn с ограниченным успехом пыталась продавать собственное оборудование для производства и тестирования компонентов, а также снизить зависимость от сторонних поставщиков. Так, она разработала собственные составы для полировки экрана iPhone, вместо того, чтобы полагаться, на химикаты, предоставляемые японским партнёром.

Information сообщила, что для представителей Google была организована экскурсия по мощностям Foxconn, на которых в тот момент производились ещё не анонсированные 12-дюймовые ноутбуки MacBook. Пренебрежение политиками Apple у Foxconn распространяется и на контроль качества: ряд отбракованных iPhone 7 с неплотными соединениями или металлическим мусором внутри, вместо положенной утилизации были втайне отремонтированы и переданы Apple как новые.

В то время как валовая прибыль Apple приближается к 40 процентам, у Foxconn норма прибыли выражается в однозначных числах.

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