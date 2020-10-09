Western Digital представила расширенную линейку WD_BLACK

9 октября 2020 г., 13:35

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Компания Western Digital представила три новых SSD из портфеля WD_BLACK. К ним относятся: SSD на базе NVMe с технологией следующего поколения PCIe Gen4, полностью загружаемая надстройка Gen3 x8 и игровая док-станция NVMe SSD с питанием от Thunderbolt 3.

WD_BLACK SN850 NVMe SSD обеспечивает скорость чтения и записи до 7000/5300 МБ/с (модель на 1ТБ). Накопитель создан на базе контроллера WD_BLACK G2 и оптимизирован для высокоуровневых и интенсивных игр (не предназначенный для NAS или серверных сред). Как отмечается, он сокращает время загрузки игры и передает файлы быстрее, чем его предшественник, используя совершенно новую технологию кеширования.





Кроме того, WD_BLACK SN850 NVMe обходит своего предшественника в плане низкой глубиной очереди. Это позволяет более плавно загружать приложения. WD_BLACK SN850 NVMe версия SSD без радиатора будет доступна емкостью 500 ГБ, 1 и 2 ТБ.

WD_BLACK AN1500 NVMe SSD Add-in-Card, по заявлению производителя, одно из самых быстрых решений PCIe Gen3 x8 на рынке. Работая на двух внутренних твердотельных накопителях с технологией RAID 0 и PCIe Gen3 x8, пользователи могут получить скорость чтения до 6500 МБ/с и скорость записи до 4100 МБ/с (модели на 2 ТБ и 4 ТБ). Устройство доступно в вариантах 1, 2 и 4 ТБ.

Как заявляется WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD превращает ноутбук, совместимый с Thunderbolt 3, в интегрированную игровую машину ​​с эффектом присутствия. Док-станция — оптимальное решение, которое обеспечивает сверхвысокую скорость с помощью NVMe, большую емкость для игр и несколько портов для аксессуаров — и все это с помощью одного шнура Thunderbolt 3.



Модель WD_BLACK SN850 NVMe без радиатора будет доступна к концу октября, а с радиатором поступит в продажу в первом квартале 2021 года.

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