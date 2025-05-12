США та Китай погодили тимчасове зниження тарифів - акції технологічних компаній зростають

12 мая 2025 г., 17:25

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США та Китай досягли домовленості про 90-денне тимчасове зниження взаємних мит на ключові імпортно-експортні товари, включаючи широкий спектр продукції технологічного сектору.

Угода передбачає призупинення дії раніше оголошених підвищень тарифів, а також тимчасове зниження вже чинних ставок для низки категорій, серед яких смартфони, мікросхеми, серверне обладнання, напівпровідники, комп’ютерні комплектуючі та електроніка споживчого класу.

Представники обох країн підтвердили, що протягом цього 90-денного періоду сторони проведуть новий раунд перемовин із метою досягнення більш тривалого й масштабного торговельного врегулювання. За словами джерел, наближених до переговорного процесу, США погодилися зменшити митні ставки на товари на суму близько 80 млрд дол., а Китай у відповідь зменшить тарифи на американські напівпровідники, програмне забезпечення та обладнання для хмарних інфраструктур.

Фондові ринки оперативно відреагували на новину зростанням.

Технологічний індекс Nasdaq Composite підскочив на 2,3%, демонструючи оптимізм інвесторів щодо полегшення цінового тиску на компанії.

Акції Apple зросли на 3,1% після повідомлення про те, що компоненти iPhone більше не підпадають під новий тариф.

Цінні папери Nvidia додали 4,4% на тлі очікувань зниження вартості виробництва графічних процесорів у зв’язку з послабленням мит на китайські комплектуючі.

Компанія Tesla, яка має значну частку постачань з Китаю, також зафіксувала зростання котирувань на понад 3%, тоді як акції Microsoft піднялися на 2,2% — інвестори очікують зниження витрат на серверне “залізо” для Azure.

В Азії реакція була не менш позитивною: індекс Hang Seng Tech виріс на 3,6%, а Shanghai Composite — на 1,6%. Виробники мікросхем, такі як TSMC, також зафіксували зростання акцій, оскільки угода зменшує ризики торговельного тиску на глобальні ланцюги постачання.

Аналітики вказують, що тимчасове зниження тарифів — не розв’язання конфлікту, але важливий тактичний крок, який дає технологічному сектору шанс перегрупуватись і стабілізувати логістичні операції. Очікується, що протягом наступних тижнів великі IT-компанії оновлять свої прогнози витрат та інвестицій на 2025 рік, з урахуванням нової ситуації.

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