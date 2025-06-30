Schneider Electric визнано найбільш сталою корпорацією в Європі 

30 июня 2025 г., 18:19

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Schneider Electric лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, була визнана найстійкішою корпорацією в Європі за версією Corporate Knights, канадською медіа- та дослідницькою компанією, що спеціалізується на показниках корпоративного сталого розвитку.

Це визнання ставить Schneider Electric на перше місце у першому рейтингу Europe 50, в якому оцінювалося понад 600 публічно котируваних європейських компаній за комплексним набором критеріїв сталого розвитку. Це відбувається після попереднього визнання компанії у січні 2025 року як найсталішої корпорації світу, яке також було присуджено Corporate Knights у рамках їхнього відомого рейтингу Global 100.

Разом ці відзнаки підтверджують непохитну відданість Schneider Electric принципам сталого розвитку та її лідерство у впровадженні значущих змін в різних галузях промисловості та географічних регіонах.

"У Schneider Electric сталий розвиток - це не просто один з пріоритетів, він закладений у нашій меті та місії, - заявила Естер Фінідорі, нещодавно призначена директорка зі сталого розвитку Schneider Electric. - Визнання найбільш сталою корпорацією в Європі є потужним підтвердженням наших зусиль, спрямованих на позитивний вплив через інновації, прозорість та співпрацю. Ми пишаємося тим, що показуємо приклад і залишаємося відданими прискоренню нашого внеску у більш сталий та інклюзивний світ".

Рейтинг "Europe 50" базується на тій самій ретельній методології, що й "Global 100", оцінюючи компанії за широким спектром показників ефективності ESG (екологічні, соціальні та управлінські), таких як вуглецева продуктивність, чистий дохід, різноманітність складу ради директорів та інвестиції, пов'язані зі сталим розвитком. Сфера даного рейтингу охоплює складові індексу STOXX Europe 600, а також 100 найбільших публічних компаній, штаб-квартири яких розташовані в Європі, за ринковою капіталізацією.

Це подвійне визнання - як на глобальному, так і на регіональному рівнях — підкреслює позитивний вплив, який справляє Schneider Electric. Завдяки своїм інноваційним технологіям та рішенням, компанія підтримує клієнтів та партнерів у скороченні їхнього впливу на довкілля, підвищенні енергоефективності та просуванні їхніх цілей сталого розвитку.

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