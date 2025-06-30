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Advent придбала частину LayerZero Power Systems, розробника обладнання для ЦОД, за 1 млрд дол.

30 июня 2025 г., 17:58
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Приватна інвестиційна компанія Advent International оголосила про підписання остаточної угоди щодо придбання мажоритарної частки в LayerZero Power Systems. 

Згідно джерелам Reuters за придбану частину Advent виплатиа майже 1 млрд дол. 

LayerZero Power Systems – це американський виробник критично важливого енергетичного обладнання для дата-центрів, зокрема статичних перемикачів передачі (STS), блоків розподілу живлення (PDU) та панелей віддаленого живлення (RPP).

Ця угода, яка, як очікується, буде закрита у третьому кварталі 2025 року після отримання дозволів регуляторних органів, посилює позиції Advent International у секторі енергетичного переходу та інфраструктури дата-центрів.LayerZero Power Systems була заснована у 2001 році Міліндом Бхану (Milind Bhanu) та Джеймсом Галмом (James Galm) у м. Аврора, штат Огайо. До цього вони працювали разом у Cyberex (що була придбана ABB). Відчували, що керівництво не приділяло достатньої уваги продукції та клієнтам, не інвестувало в нові розробки та не забезпечувало належного рівня задоволеності клієнтів Бхану та Галм заснували стартап.

На початку своєї діяльності LayerZero Power Systems працювала з горища гаража Мілінда Бхану та підвалу Джеймса Галма, оскільки вони не мали зовнішніх інвестицій чи кредитів і вклали всі свої заощадження. Мілінд Бхану обійняв посаду президента, а Джеймс Галм – віце-президента та головного технічного директора. Вони зосередилися на розробці інноваційних продуктів для забезпечення якості електроенергії, включаючи перший прототип оптичного перемикача передачі (OPTS) – статичного перемикача передачі з потрійним модульним резервуванням, який випередив свій час.

Повідомляється, що засновники LayerZero залишаться міноритарними акціонерами. Крім того, Аннет Клейтон, операційний партнер Advent та колишній генеральний директор Schneider Electric North America, обійме посаду голови ради директорів LayerZero, щоб привнести свій досвід у сфері експлуатації та дата-центрів.

 

 
Це придбання відбувається на тлі безпрецедентного зростання попиту на надійну та високопродуктивну інфраструктуру для дата-центрів, що підживлюється розвитком штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. LayerZero обслуговує широкий спектр критично важливих галузей, включаючи дата-центри, фінансові установи та виробництво напівпровідників.
 
Advent планує співпрацювати із засновниками та керівництвом LayerZero для розширення виробничих потужностей, збільшення клієнтської бази та розвитку сервісних можливостей. Це інвестування є частиною ширшої стратегії Advent з підтримки компаній, що сприяють прогресу в секторі енергетичного переходу. Серед інших інвестицій Advent у цьому секторі – INNIO, провідний постачальник газових двигунів для децентралізованої генерації електроенергії, та Volue, постачальник програмного забезпечення та даних для енергетичного сектору.
 
Для LayerZero Power Systems це партнерство відкриває нові можливості для прискорення досліджень та розробок, а також для обслуговування більшої кількості клієнтів з їхніми критично важливими рішеннями. Компанія вже активно розширює свою діяльність, включаючи придбання нових виробничих потужностей для задоволення зростаючого попиту.
 

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