Advent придбала частину LayerZero Power Systems, розробника обладнання для ЦОД, за 1 млрд дол.

LayerZero Power Systems – це американський виробник критично важливого енергетичного обладнання для дата-центрів, зокрема статичних перемикачів передачі (STS), блоків розподілу живлення (PDU) та панелей віддаленого живлення (RPP).

Ця угода, яка, як очікується, буде закрита у третьому кварталі 2025 року після отримання дозволів регуляторних органів, посилює позиції Advent International у секторі енергетичного переходу та інфраструктури дата-центрів.LayerZero Power Systems була заснована у 2001 році Міліндом Бхану (Milind Bhanu) та Джеймсом Галмом (James Galm) у м. Аврора, штат Огайо. До цього вони працювали разом у Cyberex (що була придбана ABB). Відчували, що керівництво не приділяло достатньої уваги продукції та клієнтам, не інвестувало в нові розробки та не забезпечувало належного рівня задоволеності клієнтів Бхану та Галм заснували стартап.

На початку своєї діяльності LayerZero Power Systems працювала з горища гаража Мілінда Бхану та підвалу Джеймса Галма, оскільки вони не мали зовнішніх інвестицій чи кредитів і вклали всі свої заощадження. Мілінд Бхану обійняв посаду президента, а Джеймс Галм – віце-президента та головного технічного директора. Вони зосередилися на розробці інноваційних продуктів для забезпечення якості електроенергії, включаючи перший прототип оптичного перемикача передачі (OPTS) – статичного перемикача передачі з потрійним модульним резервуванням, який випередив свій час.

Повідомляється, що засновники LayerZero залишаться міноритарними акціонерами. Крім того, Аннет Клейтон, операційний партнер Advent та колишній генеральний директор Schneider Electric North America, обійме посаду голови ради директорів LayerZero, щоб привнести свій досвід у сфері експлуатації та дата-центрів.