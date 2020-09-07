Salesforce поглотила стартап Mobify

7 сентября 2020 г., 15:43

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Компания Salesforce подписала соглашение о приобретении канадской Mobify.



Как сообщается, это естественное продолжение многолетнего партнерства компаний. Условия сделки не раскрываются.



Отмечается, что Mobify предоставит Salesforce Commerce Cloud современное решение для создания витрин, которое позволит брендам быстрее и чаще настраивать свои коммерческие возможности, улучшать качество покупок по любому каналу, а такжедополнительно увеличивать конверсию и доход.

Mobify была основана в 2007 г. и ее штаб-квартира расположена в Ванкувере.



Глобальные бренды, такие как Under Armour и Shiseido, уже используют решения Mobify, для размещения, масштабирования и защиты своих цифровых витрин.



«Обеспечение современного цифрового опыта важнее, чем когда-либо. Мир перешел к экономике, ориентированной прежде всего на цифровые технологии, и онлайн стал спасательным кругом для многих предприятий. Согласно индексу продаж Salesforce за второй квартал, выручка от глобальной цифровой торговли во втором квартале выросла на беспрецедентные 71% по сравнению с предыдущим годом. Чтобы добиться успеха в экономике, ориентированной на цифровые технологии, нужно нечто большее, чем просто создание простой интернет-витрины. Эта витрина должна обладать необходимой динамикой предоставления информации, интеллектом, гибкостью и масштабируемостью. Все это необходимо для того, чтобы помочь компаниям быстро расти и развиваться, чтобы оставаться актуальными для клиентов по всем каналам», отметил Игорь Фалецкий, CEO и сооснователь Mobify.

Стоит отметить, что в 2015 г. Mobify поглотила украинскую компанию Jeapie, разрабатывавшую сервис для мобильного маркетинга.

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