Українці мають змогу безоплатно доєднатись до навчальних курсів Salesforce

6 сентября 2024 г., 15:55

Відкрито новий набір на безоплатну програму Wave від Deloitte Digital та UK-Ukraine TechBridge. Вона створена для тих, хто цікавиться маркетингом, дизайном й хмарними технологіями та дає можливість покращити бізнес-навички та отримати шанс розпочати карʼєру в Salesforce Consulting разом з навчальною програмою Deloitte Digital і Salesforce Career Cohort. Навчання починається 23 вересня та триватиме 14 тижнів.

На учасників чекає: менторство від експертів Deloitte Digital; розвиток soft skill – тренінги з проходження співбесіди в міжнародних компаніях; розвиток технічних навичок – семінари та навчальні модулі для підвищення технічної кваліфікації в екосистемі Salesforce; створення проєктів та віртуальні кар’єрні ярмарки з можливістю працевлаштування в міжнародну компанію.

Salesforce – американська компанія, яка розробила одну з найбільш популярних CRM-систем. Близько 15 млн людей по всьому світу користуються сервісами та продуктами від Salesforce. Також Salesforce активно підтримує Україну й надає українцям безоплатний доступ до своїх курсів у межах UK-Ukraine TechBridge.

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