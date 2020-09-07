Стартовали продажи беспроводных наушников Panasonic RB-HX220BEE

7 сентября 2020 г., 16:25

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Компания «Panasonic Украина» объявила о начале продаж в нашей стране универсальных складных беспроводных наушников RB-HX220BEE, сочетающих высокое качество воспроизведения звука и длительную работу от встроенного аккумулятора.

Новые наушники RB-HX220BEE используют беспроводное соединение по протоколу Bluetooth (версия 5.0) для подключения к смартфонам или другим источникам звука. Дальность уверенного приема достигает 10 метров. Наушники поддерживают профили A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) и AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), позволяющие передавать стереосигнал от источника звука к устройству воспроизведения и удаленно управлять источником, а также HFP (Hands-Free Profile), обеспечивающий возможность двухсторонней связи. Кодек SBC, отличающийся малым сжатием передаваемого сигнала, является залогом высокого качества исходных данных, которые электроника наушников преобразует в звук.

Заявлено, что полного заряда встроенной аккумуляторной батареи емкостью 430 мАч хватает для 23 часов воспроизведения музыки. А чувствительность динамиков составляет 97 дБ, благодаря использованию неодимового магнита и особенностями реализации подвеса диффузора. Наушники для пополнения запасов электроэнергии подключаются ко внешнему источнику питания через интерфейс USB. При необходимости 15 минут зарядки обеспечивают до трех часов непрерывной работы.

Кнопки управления громкостью воспроизведения и другими функциями, отверстие встроенного микрофона и разъем для подзарядки расположены в нижней части корпуса левой чаши.

За воспроизведение звука в RB-HX220BEE отвечает пара 40-мм динамиков. В наушниках есть отключаемая система дополнительного баса (X-BASS), использующая не только цифровую обработку сигналов, но и особое акустическое оформление внутреннего объема чаши, включающее физический фильтр и контур настройки. Диапазон воспроизводимых частот — классические Hi-Fi-показатели: 20 Гц — 20 кГц.

Большие закрытые амбушюры RB-HX220BEE изолируют слушателя от внешних шумов, таким образом обеспечивая возможность сконцентрироваться на музыке и не отвлекаться на посторонние звуки. Мягкая подкладка регулируемого по длине оголовья позволяет долго оставаться в наушниках и не ощущать дискомфорт. А благодаря складной конструкции, эти наушники не занимают много пространства в походном положении. Система складывания спроектирована так, что мембраны динамиков дополнительно защищены корпусом чаши и оголовьем.

Корпус выполнен в черном и сером цветах.

В рознице модель появится в середине сентября по цене $45.

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