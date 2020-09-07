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LG представила 8K OLED-телевизоры с поддержкой графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 30х

7 сентября 2020 г., 14:51
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LG представила 8K OLED-телевизоры с поддержкой графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 30х

Компания LG Electronics, первой запустившая производство OLED-телевизоров с разрешением 8К, сделала очередной анонс - представила 8K-телевизоры с поддержкой новых производительных графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 30 серии.

Как отмечается, новый телевизор работает на основе процессора α (Alpha) 9 Gen 3 с элементами искусственного интеллекта, процессор способен обеспечить полную поддержку пропускной способности 8K.

В OLED-телевизорах LG реализованы технологии самоподсвечивающихся пикселей, и поддержке новейших возможностей HDMI: переменная частота обновления (VRR), сверхбыстрая скорость отклика и автоматический режим низкой задержки (ALLM). Также они совместимы с технологией NVIDIA G-SYNC.
 
Также подчеркивается, что процессор с искусственным интеллектом α (Alpha) 9 3 поколения, который используется во всех OLED телевизорах и в моделях NanoCell с разрешением 8K, выводит возможности трассировки лучей в реальном времени на новый уровень. Благодаря тому, что 8К OLED-телевизоры от LG способны воспроизводить контент в разрешении 8K со скоростью 60 кадров в секунду и обрабатывать информацию на скорости 48 Гбит/с, гарантирована поддержка игр в разрешении 8K на OLED-телевизорах LG, работающих в связке с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 30 серии.
 
Чтобы усилить у пользователей эффект присутствия, 8К OLED-телевизоры LG также имеют возможность поддержки технологии Dolby Atmos. А функция акустической настройки с использованием искусственного интеллекта на основе глубокого обучения способна распознавать акустическую среду и регулировать звук для обеспечения большей точности передачи. Телевизоры также совместимы с BT Surround: к ним можно подключать два Bluetooth-динамика LG, повышая уровень смешивания 2.0-канального звука фактически до объемного звука 4.0, чтобы усилить эффект присутствия в любимых играх. А благодаря встроенной функции LG ThinQ, можно управлять телевизором голосом, если пульта нет под рукой.


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