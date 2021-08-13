Рекламные приложения остаются главной угрозой, по итогам июля

13 августа 2021 г., 17:15

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Анализ данных статистики Dr.Web в июле показал увеличение общего числа обнаруженных угроз на 3.44% по сравнению с июнем. При этом количество уникальных угроз уменьшилось на 9.5%. Большинство детектирований по-прежнему приходится на долю рекламных программ и нежелательных приложений. В почтовом трафике по частоте распространения лидирует разнообразное вредоносное ПО, в том числе бэкдоры, направленные на хищение паролей.

Число обращений пользователей за расшифровкой файлов увеличилось на 35.2% по сравнению с первым летним месяцем. Самым распространенным шифровальщиком июля стал Trojan.Encoder.26996, на долю которого приходится почти половина всех инцидентов.

Основные угрозы июля, согласно данным сервиса статистики «Доктор Веб»:

Adware.SweetLabs.5 – альтернативный каталог приложений и надстройка к графическому интерфейсу Windows от создателей Adware.Opencandy;

Adware.Elemental.17 – семейство рекламных программ, попадающих на устройства путем подмены ссылок на файлообменных сервисах. Вместо ожидаемых файлов жертвы получают приложения с рекламой, а также устанавливают ненужное ПО;

Adware.Downware.19856 – рекламное ПО, выступающее в роли промежуточного установщика пиратских программ;

Trojan.MulDrop16.4830 – вредоносная программа, загружающая нежелательные приложения на компьютер жертвы;

Trojan.Autoit.289 – утилита, написанная на скриптовом языке AutoIt и распространяемая в составе майнера или RAT-трояна. Выполняет различные вредоносные действия, затрудняющие обнаружение основной полезной нагрузки.

Статистика вредоносных программ в почтовом трафике:

W97M.DownLoader.2938 – семейство троянов-загрузчиков, использующих уязвимости файлов Microsoft Office. Предназначены для загрузки на атакуемый компьютер других вредоносных программ;

BackDoor.SpyBotNET.25 – бэкдор, написанный на .NET. Способен манипулировать файловой системой (копирование, удаление, создание директорий и т.д.), завершать процессы и делать снимки экрана;

HTML.FishForm.123 – веб-страница, распространяющаяся посредством фишинговых рассылок. Представляет собой фиктивную форму ввода учетных данных, которая имитирует авторизацию на известных сайтах. Введенные пользователем данные отправляются злоумышленникам;

BackDoor.RatNet.2 – бэкдор, считывающий пароли, хранящиеся в браузере;

Trojan.MulDrop17.58659 – вредоносная программа, загружающая нежелательные приложения на компьютер жертвы.

По сравнению с июнем, в июле число запросов на расшифровку файлов, затронутых шифровальщиками, увеличилось на 35,2%. Наиболее активные вымогатели: Trojan.Encoder.26996 – 47.8%; Trojan.Encoder.567 – 10.44%; Trojan.Encoder.11539 – 1.10%; Trojan.Encoder.858 – 0.82%; Trojan.Encoder.11464 – 0.82%.

Наиболее заметные события, связанные с «мобильной» безопасностью в июле: обнаружение нового семейства банковских троянов под Android; выявление очередных угроз в каталоге Google Play; активность рекламных троянов, а также вредоносных приложений, выполняющих произвольный код.

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