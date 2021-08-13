Codex переводит английские фразы в работающий программный код

13 августа 2021 г., 16:35

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Компания OpenAI разработала систему искусственного интеллекта, которая переводит естественный язык в программный код. Получившая название Codex, система предоставляется как бесплатный API.

Codex является потомком модели GPT-3, выпущенной OpenAI в прошлом году. Тренировочные данные Codex содержат как естественный язык, так и миллиарды строк исходного кода из общедоступных источников, включая GitHub. Система наиболее эффективено работает с Python, но также владеет более чем дюжиной языков, включая JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift и TypeScript и даже Shell.

Codex также можно назвать развитием Copilot, инструмента, созданного месяц назад совместно с GitHub. Тот продукт предоставлял пользователям рекомендации, подобно функции автозаполнения в Google, только для завершения строки кода. В отличие от него Codex воспринимает предложения, написанные на английском языке, и преобразует их в исполняемый код.

Например, пользователь может попросить систему создать веб-страницу с определенным именем и с четырьмя панелями одинакового размера, пронумерованными от одного до четырёх. Codex попытается сгенерировать код, необходимый для создания такого сайта, на том языке, который сочтёт подходящим. Последующими командами на английском языке пользователь может продолжить создание веб-сайта по частям.

Codex (и Copilot) анализируют письменный текст с использованием модели языковой генерации OpenAI. Она может как генерировать, так и анализировать код, что позволяет использовать Copilot различными способами, в том числе и для копирования программного кода, который был написан другими для репозитория GitHub. По этой причине многие контрибьюторы проекта обвиняют OpenAI в использовании их кода для получения выгоды.

В этой связи примечательно, что OpenAI стартовала в 2015 году как некоммерческая организация, но спустя четыре года была преобразована в «ограниченно прибыльную» — по утверждению самой компании, изменение статуса способствовало привлечению финансирования от инвесторов.

В анонсе OpenAI сообщила, что выпускает API для Codex как частную бета-версию и приглашает разработчиков и предприятия участвовать в испытаниях. Она подчеркнула, что Codex является универсальным инструментом, который можно использовать практически для любых задач программирования.

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