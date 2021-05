Poly запустила сервис Alexa for Business для Zoom Rooms

12 мая 2021 г., 15:49

Компания Poly представила сервис Alexa for Business для Zoom Rooms, предоставив пользователям голосовой интерфейс для бесконтактного управления устройствами в новой эпохе совместной работы.

Как отмечается, решение Alexa for Business устанавливается за несколько кликов. Сразу после этого пользователи смогут попросить Alexa присоединиться ко встрече и забронировать переговорную без необходимости дополнительно приобретать устройства с поддержкой Alexa. С интеграцией Poly, Zoom и Alexa for Business внедрение и управление Alexa for Business становится проще, так как сервис встроен непосредственно в панель управления Zoom.



Сейчас, когда многие компании планируют возвращаться в офисы и разрабатывают стратегию безопасного размещения сотрудников, бесконтактное голосовое управление актуально как никогда. С сервисом Alexa for Business опыт проведения любой встречи, независимо от размера переговорной, будет положительным — начать собрание на платформе Zoom Rooms можно будет с помощью голосовой команды. Пользователи Poly Zoom Room смогут попросить Alexa начать онлайн-встречу, забронировать переговорную и разослать уведомления по итогам встречи, чтобы все оставались в курсе текущих задач.

Также подчеркивается, что профессиональные устройства Poly входят в ряд сертифицированных решений для проведения конференций в Zoom Rooms. Они оснащены усовершенствованной функцией отслеживания голоса, технологиями Acoustic Fence и Poly NoiseBlockAI на основе искусственного интеллекта. За счет этого каждая встреча пройдет на высоте, без отвлекающего фонового шума.



«Мы стремимся создать условия для спокойного возвращения сотрудников в офисы. В этом помогут интегрированные технологии, разработанные с целью свести к минимуму контакт с сенсорными поверхностями, — говорит Бо Уайлдер (Beau Wilder), вице-президент и главный руководитель внутреннего подразделения решений видеосвязи для совместной работы Poly. — Мы наблюдаем крайне оригинальные способы применения искусственного интеллекта, особенно в части голосовых команд. Как в случае с Alexa for Business. Технология позволяет сотрудникам оставаться гибкими, имея возможность быть на связи и отлично делать свою работу из любой точки мира».



Линейка видеопанелей Poly Studio X с сенсорным интерфейсом TC8, система для видеоконференцсвязи Poly G7500 и конференц-телефон Poly Trio C60 — это новейшие устройства для Zoom Room, которые поддерживают Alexa for Business в Америке уже сейчас. Решения серии Poly Studio X и Poly G7500, а также умные конференц-телефоны Poly Trio 8500 и Poly Trio 8800 прошли сертификацию как устройства для Zoom Rooms и оснащены функциями Alexa for Business. Alexa сможет подсказать сотрудникам прогноз погоды, сообщить актуальные новости или воспроизвести подкаст — она владеет более чем 100 тыс. навыками, которые помогут сделать жизнь сотрудников легче, полнее и веселее, позволяя им управлять своим миром с помощью голосовых команд. Poly — единственный поставщик оборудования и партнер Zoom, который поставляет сертифицированные решения для Zoom Rooms, Zoom Phone и Zoom Personal Workspace.



«Технология, стоящая за голосовыми ассистентами, шагнула в сторону новых способов применения, — говорит Джефф Смит (Jeff Smith), руководитель направления Zoom Rooms в Zoom. — Поддерживающие Alexa for Business устройства для Zoom Rooms, такие как серия Poly Studio X и Poly G7500, меняют правила игры для компаний, которые планируют безопасно вернуться в офис. Но одновременно с этим, решения также будут полезны сотрудникам, которые хотят оставаться на связи и иметь возможность быстро подключиться ко встрече из дома».

