Поставки ПК у І кв. в Китаї знизилися на 24%

31 мая 2023 г., 13:35

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Згідно з дослідженням Canalys, поставки ПК (настільних комп’ютерів, ноутбуків і робочих станцій) до континентального Китаю в першому кварталі 2023 року знизилися на 24% в річному обчисленні, склавши лише 8,9 мільйона одиниць.





Витрати на ПК з боку бізнесу та персональних користувачів залишалися консервативними, попри зростання ринкової активності після відновлення економіки. Поставки настільних ПК (включно зі стаціонарними робочими станціями) впали на 28% до 2,8 млн одиниць, тоді як ноутбуків (включно з мобільними робочими станціями) скоротилися на 22% до 6,1 млн одиниць. Ринок планшетів, з іншого боку, продемонстрував зростання: загальний обсяг поставок збільшився на 38% у річному обчисленні до 6,5 млн одиниць.





Згідно з даними Canalys, поставки ПК для комерційного сектору в Китаї впали на 27% у річному обчисленні, причому попит з боку малого та середнього бізнесу залишався особливо слабким. Поставки звичайним споживачам були дещо кращими, але все одно продемонстрували значне падіння на 21%. «Відновлення ринку Китаю після COVID-19 поки що не принесло перепочинку для комп’ютерної індустрії, - зазначає Емма Сюй (Emma Xu), аналітик Canalys. - На комерційному фронті загальні бізнес-інвестиції в ІТ залишаються відносно слабкими, попри позитивні сигнали з боку сектору послуг. Це особливо стосується малого та середнього бізнесу, який продовжує працювати з обмеженим бюджетом і відкладає значні витрати на пристрої в поточних економічних умовах. Хоча загальні споживчі витрати в країні були відносно високими, вони в основному були спрямовані на такі сфери, як подорожі та готельно-ресторанний бізнес, а не на нові ПК. Хоча сигнали вказують на приглушені показники в найближчій перспективі, є позитивні ознаки відновлення в другій половині 2023 року, причому очікується, що державний сектор і великі підприємства будуть лідирувати в стимулюванні попиту на комп’ютери. Оскільки клієнти проявляють короткострокову обережність щодо витрат, вендорам потрібно буде адаптувати свої продукти, супутні послуги, а також платіжні та фінансові пропозиції, щоб скористатися цією можливістю».





Lenovo залишилася провідним постачальником у Китаї, але її продажі в першому кварталі 2023 року знизилися на 24%, оскільки вона відвантажила 3,3 млн одиниць продукції. Компанія Huawei продемонструвала сильні результати в цьому кварталі, збільшивши поставки ПК на 34% до майже мільйона пристроїв, посівши друге місце в рейтингу. Компанія HP, що посіла третє місце, зазнала відносно помірного зниження поставок на 7%, оскільки протягом кварталу підтвердила свою прихильність до Китаю як важливого ринку збуту та виробництва. Найбільше падіння серед п’яти найбільших постачальників продемонструвала компанія Dell, поставки якої скоротилися на 45%. Замикає п’ятірку лідерів компанія Asus з показником 0,7 мільйона одиниць продукції.





Ринок планшетів у Китаї продемонстрував зростання на 38% у річному обчисленні на тлі здорової рекламної активності та різноманітних запусків нових продуктів. «Проникнення планшетів у регіоні зростає завдяки великій кількості доступних різноманітних і доступних за ціною пристроїв, - сказав Сюй. - Зараз виробники впроваджують інновації, спрямовані на підвищення продуктивності, включаючи використання аксесуарів, таких як клавіатури, стилуси та додатки для підтримки роботи і навчання. Це підвищило важливість планшетів як ключового елементу в ширших стратегіях екосистеми пристроїв і допомагає постачальникам задовольнити майбутній попит з боку споживачів, бізнесу та освітнього сектору».





У першому кварталі Apple очолила ринок планшетів Китаю, більш ніж подвоївши свої поставки до 2,5 мільйона одиниць у порівнянні з відносно слабким першим кварталом 2022 року, коли відчувались перебої, пов’язані з COVID. Huawei збільшила відвантаження планшетів на 23% до 1,1 млн одиниць, але зіткнулася з посиленням конкуренції з боку інших місцевих брендів, які розширюють свої пропозиції. HONOR і Xiaomi посіли третє і четверте місця, збільшивши продажі на 66% і 13% в річному обчисленні відповідно. Lenovo посіла п’яту позицію як єдиний великий постачальник, який продемонстрував падіння в річному обчисленні: його поставки скоротилися майже на 3%.

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