Канадський стартап Tenstorrent і LG співпрацюють у створенні чіпів для АІ-обчислень

31 мая 2023 г., 14:35

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Як пише Reuters, канадський стартап Tenstorrent, що займається розробкою систем для завдань штучного інтелекту, заявив у вівторок, що співпрацює з LG Electronics для створення чіпів, які використовуються в смарт-телевізорах, автомобільних продуктах і центрах обробки даних.

Компанія Tenstorrent, заснована у 2016 році, розробляє комп’ютери для навчання і запуску моделей штучного інтелекту і працює як над програмним, так і над апаратним забезпеченням, повідомив в генеральний директор компанії Джим Келлер (Jim Keller).

Келлер - інженер, найбільш відомий своїми розробками чипів в Apple, Tesla та Advanced Micro Devices.

Келлер, ранній інвестор Tenstorrent, очолив компанію у 2023 році. Компанія, яка вже коштує 1 мільярд доларів за даними PitchBook, досі не розкрила жодного зі своїх клієнтів.

LG спочатку використовуватиме технології Tenstorrent для розробки своїх власних чіпів, але партнерство має більш стратегічний характер, сказав Девід Беннетт (David Bennett), директор по роботі з клієнтами Tenstorrent. «Ми також розглядаємо деякі технології, розроблені LG»? наголосив він.

Tenstorrent використовує RISC-V, відносно нову відкриту архітектуру чипів, що конкурує з архітектурою Arm. У той час як багато стартапів зосереджуються на одному типі мікросхем, Келлер сказав, що його команда розробляє як АІ-чип, так і сам процесор, оскільки їм доведеться тісно співпрацювати, щоб впоратися з моделями AI, що швидко змінюються.

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