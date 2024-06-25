ПК Surface Copilot+ стали найбільш ремонтопридатними в історії Microsoft

25 июня 2024 г., 15:50

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Нові Surface Pro 10 і Surface Laptop 7 від Microsoft вже надійшли в продаж, і фахівці iFixit почали вивчати ремонтопридатність цих пристроїв. Прикметно, але ця команда практично нічого, крім похвали, не висловила на адресу того, як Microsoft дає змогу фахівцям обслуговувати новітні планшети та ноутбуки Surface.



Випустивши на YouTube свій типовий приклад розбирання обох пристроїв, Шахрам Мохтарі (Shahram Mokhtari) з команди iFixit проходить через процес витягування практично кожного компонента, щоб продемонструвати, наскільки легко хтось може відремонтувати свій новий пристрій Surface у домашніх умовах. У підсумку iFixit дає й Surface Pro 11, й Surface Laptop 7 рейтинг ремонтопридатності 8 з 10.



Показано, що при розтині корпусу обох пристроїв можна побачити кілька наклейок і QR-кодів із символами гайкового ключа над ними. Microsoft називає їх "дорожніми позначками", і на них докладно вказано, скільки і яких гвинтів було використано для кріплення компонентів, що дає змогу точно визначити, за якою битою Torx слід потягнутися. Крім того, QR-коди ведуть вас прямо на сторінку завантаження офіційних посібників з обслуговування Microsoft.



Microsoft вже опублікувала керівництва з обслуговування для Surface Pro 11 та Surface Laptop 7. Як показує Мохтарі, такі звичайні завдання, як вилучення батареї та твердотілого накопичувача, є відносно простими як для планшета, так і для ноутбука.



У випадку з ноутбуком виймання батареї можна виконати, не знімаючи з комп'ютера нічого, крім нижніх ніжок і задньої кришки. У попередніх моделях Surface Laptop батарея була заглиблена, через що доводилося знімати кілька компонентів, щоб замінити єдину видаткову деталь всередині корпусу.



У відеоролику показано, як зняти з ноутбука всі компоненти, аж до материнської плати. Хоча заміна твердотілого накопичувача не становить складності, Мохтарі зазначає, що пам'ять припаяна до материнської плати та, отже, не може бути легко замінена користувачем.



Surface Pro 11 також легко ремонтувати. Мохтарі показує, що твердотілий накопичувач можна замінити, не розбираючи планшет. Розбирання планшета для заміни батареї або іншого ремонту трохи складніше, ніж робота з ноутбуком. Клей, що кріпить екран, може стати причиною деякого розчарування для любителів "зроби сам" під час заміни батареї. Проте, iFixit стверджує, що зняття дисплея не представляє складності порівняно з іншими планшетами.



У відеоролику Мохтарі зазначає, що, коли мова заходить про зручність обслуговування і модульність, "лінійка ноутбуків Surface починалася як одні з найгірших пристроїв, які ми коли-небудь бачили". Це нове покоління пристроїв показує, що Microsoft підтримує право споживачів на ремонт, не тільки надаючи корисні наліпки та інформацію всередині корпусу, а й публікуючи сервісні керівництва для них у день запуску.

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