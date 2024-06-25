АІ буде в 10 000 разів розумнішим за людину через 10 років, вважає Масайоші Сон

Як пише CNBC, Сон зазначив, що штучний загальний інтелект (AGI), ймовірно, буде в 10 разів розумнішою за людину і з'явиться в найближчі три-п'ять років, раніше, ніж він очікував.
Якщо АІ не буде набагато розумнішим за людину, "тоді нам не потрібно змінювати спосіб життя, нам не потрібно змінювати структуру людського способу життя, - заявив голова SoftBank. Але коли мова йде про ASI (artificial super intelligence), це зовсім інша історія»
Сон розповів, що в майбутньому різні моделі АІ будуть взаємодіяти між собою, як нейрони в людському мозку. Це призведе до створення АІ, який буде в 10 000 разів розумнішим за будь-якого людського генія, вважає Сон.
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