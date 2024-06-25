Microsoft загрожує великий штраф від антимонопольного комітету ЄС щодо Teams

25 июня 2024 г., 17:46

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Reuters пише, що компанії Microsoft загрожує великий антимонопольний штраф після того, як Європейська комісія у вівторок звинуватила її в незаконному зв'язуванні додатку Teams з продуктом Office, що дало їй несправедливу перевагу над конкурентами.



Через два десятиліття після останнього штрафу Microsoft, нещодавній крок антимонопольного відомства ЄС був викликаний скаргою 2020 року від конкуруючого додатку для обміну повідомленнями в робочому просторі Slack, що належить Salesforce.



Агентство Reuters вперше повідомило у квітні, що ЄС готує звинувачення.



Європейська комісія, яка виконує функції нагляду за конкуренцією в ЄС, заявила, що Teams отримав перевагу в дистрибуції, тоді як обмеження, що перешкоджають взаємодії між конкурентами Teams і пропозиціями Microsoft, ще більше заважають конкурентам.



"Збереження конкуренції на ринку інструментів для віддаленого спілкування та спільної роботи є надзвичайно важливим, оскільки це також сприяє інноваціям на цих ринках", - заявила голова антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager ).



Два десятиліття тому американський технологічний гігант був змушений заплатити 2,4 млрд дол. антимонопольних штрафів ЄС за зв'язування, або об'єднання, двох або більше продуктів разом та інші правопорушення. Якщо компанію визнають винною в останніх порушеннях антимонопольного законодавства, їй загрожує штраф у розмірі до 10% від її глобального річного обороту.



За словами людей, безпосередньо обізнаних з цим питанням, регулятор ЄС хоче, щоб компанія продавала Office без Teams за нижчою ціною, ніж вона оголосила. В той же час конкуренти хочуть чіткіших умов сумісності і більше стимулів для користувачів переходити на них.

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