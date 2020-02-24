Одного хватит

24 февраля 2020 г., 15:45

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64-ядерные процессоры делают покупку двухпроцессорного сервера сродни выбору автомобиля ВАЗ-2101 в 2020-м году.

Мощность современных серверных CPU в разы превышает потребности не просто малого, а даже среднего предприятия. Зачем заказывать то, что не будет съедено?

Один AMD EPYC 7742 ($8000) содержит 64 физических ядра и обрабатывает 128 потоков, что позволяет ему обслуживать порядка 3000 пользователей MS SQL Server одновременно.

Одного AMD Ryzen 7 3700X (8 ядер, 16 потоков, тактовая частота 3,6 GHz, $350) достаточно для работы 100+ пользователей в большинстве ERP-систем, таких как 1С или Odoo.

Более мощный AMD Ryzen 9 3950X c 16 физическими ядрами и 32 потоками способен нести на себе всю инфраструктуру предприятия на несколько сотен пользователей в визуализированной гиперконвергентной среде: обслуживание приложений, системных сервисов, многоуровневого хранения, маршрутизации и безопасности. Все это – за каких-то $1000, дешевле топовых смартфонов.

Вы не любите AMD? Возьмите Intel Xeon E2288G, с теми же 8 ядрами и 16-ю потоками, частотой 3,7 GHz и ценой до $700.

В нише малых и средних предприятий для подавляющего большинства типовых задач поддержки IT-инфраструктуры и бизнес-приложений более чем достаточно одного, в крайнем случае 2-3 односокетных серверов на многоядерных CPU.

Они, по чисто техническим причинам, еще и дешевле по накладным расходом (не нужна синхронизация, ниже энергопотребление и т.д.).

Потребность в количестве ядер легко рассчитывается, исходя из эксплуатируемых приложений и сервисов.

Быстродействие регулируется, отчасти частотой процессора, но в большей степени объемом оперативной памяти и грамотным конструированием дисковой подсистемы.

Есть ли перспективы у двухпроцессорных серверов уже в ближайшем будущем на локальном украинском рынке?

Безусловно, есть!

Где-то такие же, как сейчас рыночная доля у 4- и 8-процессорных систем.

Мир снова изменился :-)

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