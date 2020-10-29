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Microsoft выпустила контроллер для осязания объектов в виртуальной реальности

29 октября 2020 г., 19:05
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Исследовательское подразделение Microsoft Research представило контроллер, который имитирует прикосновение к объектам в виртуальной реальности. PIVOT крепится к запястью и представляет собой шарнир с небольшим мотором и тактильной ручкой. Когда VR-трекер фиксирует, что рука человека должна соприкоснуться с виртуальным объектом, рукоять перемещается в ладонь с нужной силой, имитирующей вес предмета и скорость его падения.

С помощью PIVOT виртуальные объекты можно брать в руки, ловить и бросать, а также перемещать в виртуальном пространстве. Когда рука находится на расстоянии 30 см от объекта, PIVOT перемещает шарнир на стартовую позицию, а на расстоянии 10 см рукоять начинает перемещаться пропорционально скорости движения руки и в нужный момент оказывается в ладони. Помимо этого, два контроллера PIVOT могут работать в паре, для того, чтобы имитировать удерживание крупных объектов двумя руками.

Как сообщается, в отличие от существующих тактильных контроллеров, которые надо постоянно держать в руках, и перчаток, PIVOT оставляет ладонь пользователя свободной, в тех случаях, когда он не используется. Таким образом, пользователь может, например, печатать на клавиатуре и взаимодействовать с другими объектами реального мира, а в нужный момент активировать PIVOT одним движением руки. Это может быть полезно при взаимодействии со смешанной или дополненной реальностью.

Обеспечение возможности осязания объектов в виртуальной реальности – одна из ключевых задач для разработчиков. По мере того, как VR-объекты будут становиться визуально все более реалистичными, необходимо будет совершенствовать процесс естественного взаимодействия с ними.

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mv m | 29 октября 2020 г., 19:55 | ссылка

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