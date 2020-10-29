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Мобильный интернет 4G теперь покрывает все киевское метро

29 октября 2020 г., 17:45
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Мобильный интернет 4G теперь покрывает все киевское метро

Украинские мобильные операторы сообщили о запуске связи четвертого поколения сразу на 23 станциях киевского метро. Таким образом, теперь скоростной мобильный интернет работает на 45 из 46 станциях столичной подземки и в тоннелях между ними. На последней – «Теремки» – 4G должен появится до конца года.

Запуск 4G в метро Киева стал результатом длительной и слаженной работы всех участников проекта: мобильных операторов, технологического партнера Huawei, городской власти, профильных государственных органов и общественных организаций.

Напомним, что запуск 4G-сети в столичном метро начался в марте со станции «Академгородок» и продолжался поэтапно. На сегодня ежедневно 4G-интернетом в киевском метро в среднем пользуется около 300 тыс. абонентов. В целом в «подземке» уже использовано более 400 ТБ трафика.

Для работы 4G в метро «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell совместно используют оборудование Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Так, по данным операторов, средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.

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