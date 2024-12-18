Корисні серверні метрики проти марних уявлень

18 декабря 2024 г., 19:21

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Якщо вважати серверним ринком танці мародерів на прозорих майданчиках, виникають хибні уявлення, якими мають бути сучасні сервери. Доводиться постійно нагадувати сумлінним покупцям, що сервер – це інструмент, так само як автівка чи садовий інвентар. Що будь-який інструмент насамперед має відповідати навантаженням. Що продавати сервери без аналізу навантажень - все одно, що лікувати без діагностики.

Аналіз спирається на метрики, спеціалізовані кількісні показники (бенчмарки) для оцінки продуктивності окремих підсистем сервера. У будь-якій справі є свої набори тестових метрік. Ними треба користуватися усвідомлено - щоб не вимірювати зріст удава папугами, як у Остера.

Більше всього помилок виявляється у проектуванні дискових підсистем серверів. Здавалося б, все просто, є три «кита», на яких тримається продуктивність вводу виводу: IOPS – Latency – Throughput.

Робота з базами даних, обслуговування віртуалізованих додатків, множинний паралельний доступ до дисків генерують випадкові операції читання/запису. Їхня продуктивність вимірюється кількістю окремих оброблених запитів за секунду, IOPS, зокрема, Write 4K IOPS. Оскільки SSD забезпечують в сотні разів більше IOPS, ніж механічні HDD, ті мають зникнути з продуктивних серверів як клас.

Затримка (latency) є пов’язаною з IOPS характеристикою сховищ даних. Вона безпосередньо впливає на швидкість реакції накопичувачів, на те, скільки IOPS може обробити система в цілому. Затримка вказує нам, як довго ми маємо чекати виконання операцій.

Пропускна здатність (throughput) – об'ємна характеристика передачи даних (читання або запису) за певний проміжок часу. У той час як IOPS повідомляє нам, скільки фактичних операцій ми можемо виконати за секунду, пропускна здатність говорить нам, скільки даних можна передати за той самий час. Коли йдеться про швидкість передачі даних, абсолютним переможцем є NVMe SSD. Покоління NVMe PCIe 4.0 здатне передавати дані на швидкостях до 7500 МБ/с (SATA SSD - лише 600 МБ/с).

Але в серверах майже немає потокової передачі даних (за винятком резервування-відновлення і деякої аналітики). Тому практичний зиск треба шукати у площині IOPS/latency. NVMe PCIe 4.0 не відрізняються від NVMe PCIe 3.0 за показниками IOPS. Єдиний дієвий спосіб збільшити Write 4K IOPS – ставити ємності 1.6 / 3.2ТБ, замість 1.92 / 3.84ТБ – бо за рахунок збільшеного розміру службового резерву комірок NAND вони демонструють збільшену (приблизно вдвічі) продуктивність рандомного запису Write Random 4K IOPS і мають збільшений (приблизно втричі) ресурс перезапису комірок (Endurance).

Все це важливі параметри для серверів. А зовсім не «наявність захисної передньої панелі з замком для запобігання несанкціонованого доступу до дисків та кнопок керування сервера».

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