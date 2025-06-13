Українська відповідь «ланцету» вже на фронті

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro, якій вже виконує бойові завдання й перевершує російський «ланцет» за ключовими показниками.
DeViro є учасником кластера оборонних інновацій Brave1.
Система Bulava не просто знищує цілі — вона робить це точно, у тилу ворога й за найскладніших умов, зазначив міністр:
▪️ знищує високопріоритетні цілі — засоби РЕБ та системи ППО, Бук-М, Тор тощо;
▪️ уражає як стаціонарні, так і рухомі об’єкти;
▪️ забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі;
▪️ має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.
«Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога», наголосив Михайло Федоров.
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