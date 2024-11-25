Квартальні поставки розумних персональних аудіосистем зросли на 15% на глобальному ринку

25 ноября 2024 г., 16:41

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Згідно з останнім дослідженням Canalys у третьому кварталі 2024 року світовий ринок розумних персональних аудіосистем пережив значне пожвавлення: загальний обсяг поставок сягнув 126 мільйонів одиниць, що на 15% більше, ніж у попередньому році. Це зростання вже третій квартал поспіль, що свідчить про стійке відновлення після викликів, з якими зіткнувся сегмент у цьому році. Зростання мало широку основу, причому кожен великий субрегіон продемонстрував приріст. Двозначне зростання було зафіксовано в усіх основних категоріях продуктів, що підкреслює сприятливі перспективи світового ринку, а нові пристрої з відкритим форм-фактором і середні вендори зробили значний внесок у цей позитивний імпульс.



«Індійський ринок відіграв вирішальну роль у прискоренні зростання як в АТР, так і в усьому світі, збільшивши поставки на 51%, додавши приблизно 9 мільйонів одиниць порівняно з ІІІ кв. 2023 року, - заявив аналітик Canalys Research Джек Літем (Jack Leathem). - Цей сплеск був спричинений 47% зростанням поставок TWS-пристроїв та вражаючим 65% стрибком загалом бездротових навушників, очолюваних такими брендами, як boAt та OnePlus. Перший з цих двох вендорів відреагував на зростаючий споживчий попит, зробив рестарт старих, але популярних моделей бездротових навушників, оскільки рівень запасів знизився. І boAt, і OnePlus представили цілу низку нових, все більш потужних пристроїв, зосередившись на покращеній якості звуку та вдосконалених функціях, включаючи активне шумозаглушення (ANC). Як результат, кількість пристроїв з функцією ANC досягла нового піку і зараз становить 21% від загального ринку Індії, а 52% поставок OnePlus включають в себе функції ANC. Цей зсув відображає новий етап на індійському ринку, де споживачі все частіше шукають високопродуктивні пристрої з розширеними можливостями».



«Сегмент пристроїв з відкритим форм-фактором був помітною сферою зростання в третьому кварталі 2024 року, що відповідає зростанню глобальних тенденцій у сфері здоров'я та фітнесу, - вважає менеджер з досліджень Canalys Синтія Чен (Cynthia Chen). - Попит на TWS і бездротові навушники відкритого типу різко зріс: поставки в цій категорії майже потроїлися в порівнянні з попереднім роком і склали 6% від загального обсягу ринку. Пристрої відкритого бездротового стерео (OWS) були ключовими драйверами цього зростання, на чолі з такими спеціалізованими брендами, як Shokz і Sanag. Крім того, великі виробники також увійшли в цю нішу, прагнучи завоювати нові демографічні групи споживачів».



Континентальний Китай залишається лідером у постачанні пристроїв відкритого форм-фактору, на який припадає 59% світової частки, хоча компанія Shokz значно розширила свою присутність у Північній Америці та Західній Європі, і тепер на ці регіони припадає 39% поставок Shokz, порівняно з 31% минулого року. Цей зсув підкреслює зростаючу глобальну привабливість пристроїв з відкритим форм-фактором, особливо з огляду на те, що споживачі все більше віддають перевагу аудіо-рішенням, пристосованим для активного способу життя на свіжому повітрі.



«Китайські аудіо-бренди стрімко розширюють свою присутність на міжнародних ринках, що відображає стратегічний поворот до зарубіжних ринків для збільшення поставок і підвищення впізнаваності бренду в умовах жорсткої конкуренції на внутрішньому ринку. Ці бренди завойовують частку ринку, випускаючи продукцію початкового рівня, яка приваблює споживачів конкурентів, що пропонують «білу коробку, - зазначає Чен, підкреслюючи, що цей зсув є частиною більш широкої тенденції до покращення якості продукції. Однак, коли ці бренди завоюють стабільну частку ринку, наступним викликом для них стане переорієнтація на розробку більш якісних та інноваційних пропозицій, що є важливим для підтримки конкурентоспроможності в середньо- та довгостроковій перспективі.



«Оскільки ринок розумних персональних аудіопристроїв стає все більш конкурентним, виробники повинні зосередитися на технологічних інноваціях і виразному дизайні, щоб диференціювати себе, - наголошує Літем. - Щоб виділитися на цьому переповненому ринку, виробники повинні надавати пріоритет розвитку основних аудіотехнологій, таких як ANC і просторове аудіо, а також впроваджувати візуально вражаючий дизайн. Наприклад, деякі моделі JBL тепер пропонують зарядні чохли з сенсорним екраном, що забезпечує унікальний інтерактивний досвід для підвищення зручності використання. Також варто дослідити сміливі кольорові рішення, напівпрозорі корпуси та колаборації брендів для залучення споживачів і зміцнення ринкових позицій, які необхідні для привернення уваги споживачів і зміцнення позицій на нових і вже існуючих ринках».

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