Итоги недели: Arm остается вне Nvidia; две компании Toshiba; новые Galaxy S; квантовые батареи все ближе

14 февраля 2022 г., 2:41

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Весьма насыщенной выдалась неделя и начнем с главной новости прошедших дней - про соглашение Nvidia и SoftBank по Arm.

Ссылаются на возникшие регуляторные препятствия компании официально сообщили о расторжении соглашения, которое в момент его объявления в 2020 г. предполагало выплату около 40 млрд долл. за Arm. Однако из-за того, что часть этой суммы была зафиксирована в акциях Nvidia она выросла почти до 80 млрд долл. Британская компания, которая во вторник назначила нового генерального директора, Рене Хааса вместо Саймона Сегарса, заявила, что станет публичной до марта 2023 года, наметив выход на Nasdaq. Одним словом, эпопея с Arm близка к завершению. Уж очень сильным было противостояние сделке. Посмотрим, что Nvidia будет предпринимать дальше и каким образом наращивать капитализацию.

Между тем, в загашниках мегакорпораций, как сообщает Bloomberg, накопилось более 640 млрд долл. и это вполне может спровоцировать очередную волну крупных сделок. Apple возглавляет этот список с 202,6 млрд долл., что больше, чем капитализация Netflix, Qualcomm или Intel на данный момент. Но, как известно, Купертино мегасделок не проводит, что, впрочем, не исключает, что они могут быть. Отмечается, что потенциальным покупателям, вероятнее всего, удобнее заключать сделки именно сейчас, когда котировки многих компаний снизились. Netflix, например, торгуется по самой низкой оценке почти за 10 лет, а PayPal упала до уровня марта 2020 г. Но с другой стороны американские антимонопольные органы стремятся ужесточить контроль за слияниями, заявляя, что необходима новая структура для борьбы с ростом числа сделок. Последнее угрожает ухудшить и без того высокую концентрацию в различных отраслях.

Раз уж заговорили про финансы, Uber превзошла оценки аналитиков и заявила, что начинает восстанавливаться после спада бизнеса. Компания сообщила о показателе EBITDA в 86 млн долл. за прошедший квартал, тогда как год назад был зафиксирован убыток в 454 млн долл. Квартальная выручка Uber поднялась на 83%, до 5,778 млрд долл. с 3,165 млрд долл. в годовом измерении. Суммарно за 2021 год Uber Technologies зафиксировала чистый убыток в размере 496 млн долл. и выручку на уровне 17,45 млрд долл.

Поставщик антивирусов NortonLifeLock второй квартал кряду отмечает рост доходов и заказов. За третий квартал 2022 финансового года продажи составили 702 млн долл., что на 10% больше, чем за тот же период в прошлом году. Чистая прибыль выросла на 16% и достигла 202 млн долл. В NorthLifeLock считают, что слияние Avast будет закрыто раньше, чем ожидалось ранее – не в середине года, а уже в феврале.

Французская Dassault Systèmes, специализирующаяся на решениях для 3D-проектирования и управления жизненным циклом изделий, сообщила, что по итогам прошедшего квартала ее выручка увеличилась на 10% до 1,37 млрд евро. По итогам года в целом компания получила доход на 9% выше, чем в 2020 г. - 4,86 млрд евро, а чистую прибыль на 27% - 1,27 млрд евро.

На уходящей неделе стало известно, что Toshiba будет разделена на две компании, а не на три, как прогнозировалось ранее. Первая из образованных компаний, с условным названием Toshiba/Infrastructure Service Co., будет включать подразделения Toshiba Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Digital Solutions и Battery, а также доли Toshiba в Kioxia Holdings. Ожидается, что чистый объем продаж этой компании по итогам 2021 финансового года составит 13,21 млрд долл. с оценкой на уровне 16,25 млрд долл. к 2025 г. В структуру второй компании - Toshiba/Device Co. войдет подразделение Toshiba Electronic Devices & Storage Solutions, продукция которой включает силовые микросхемы, оптические полупроводники, аналоговые интегральные схемы, жесткие диски большой емкости для центров обработки данных и оборудование для производства полупроводников. Прогнозируется выручка этого направления по итогам 2021 г. на уровне 7,47 млрд долл. с ростом до 8,78 млрд долл. через четыре года. Реорганизация должна быть финализирована во второй половине 2023 финансового года при условии завершения необходимых процедур, включая одобрение общим собранием акционеров Toshiba и выполнение всех требований проверки со стороны контролирующих органов.

Упомянутая Kioxia, сообщила, что на заводе по выпуску памяти NAND, которым она владеет совместно с WDC, произошел инцидент, в результате которого ушло в брак 13% выпущенных чипов. В результате прогноз на удешевление флеш-памяти сменился ожиданием роста цены на 10%.

Если продолжить тему сбоев, то стало известно еще об одном инциденте - SpaceX из-за геомагнитной бури потеряла 40 спутников Starlink из 49 выведенных на низкую околоземную орбиту в рамках последнего запуска.

Тем временем Meta рассматривает вариант закрытия Facebook и Instagram в Европе, если не сможет продолжать передавать данные пользователей обратно в США. В настоящее время регулирующие органы в Европе разрабатывают новое законодательство, которое будет определять, как пользовательские данные граждан ЕС будут передаваться через Атлантику. В компании отмечают, что у них нет желания и планов уходить из Европы, «но реальность такова, что Meta и многие другие предприятия, организации и службы должны будут следовать принятым законам».

Еще одна новость от Meta - Питер Тиль покинет совет директоров компании. Тиль, один из первых инвесторов Facebook и доверенное лицо генерального директора Марка Цукерберга, не будет баллотироваться на переизбрание в совет директоров на ежегодном собрании акционеров компании в 2022 году. Питер Тиль входил в совет директоров Facebook с 2005 года. Хотя Тиль инвестировал в стартап Цукерберга, когда тот был еще студентом, его пребывание в руководстве компании вызывало противоречивую оценку. Так, например, он продал львиную часть своих акций на IPO компании в 2012 году и вскоре после этого инвестировал в другие стартапы, которые либо конкурируют с Facebook, либо используют его данные несанкционированным образом. Тиль также известен, как активный сторонник Дональда Трампа и поддерживал его во время президентской кампании 2016 года, даже когда кандидат от республиканцев выражал весьма крайние взгляды на многие вопросы. До инвестиций в Facebook Тиль заработал свое первоначальное состояние в качестве соучредителя PayPal он также является соучредителем Palantir Technologies.

Samsung Electronics на специальном мероприятии Galaxy Unpacked 2022 в прошлую среду представила флагманские смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, а также новые планшеты. Акцент в новых телефонах делается на инновационные камеры, которые обеспечивают, по заявлению производителя, передовое качество ночной съемки за счет увеличенного на 23% сенсора и технологии Adaptive Pixel. А получивший отличающийся дизайн Galaxy S22 Ultra (с электронным пером S Pen) фактически пришел на смену серии Note. Устройства оснащены 4-нм процессором Samsung Exynos 2200 и после анонса получили достаточно холодный прием от обозревателей, которые не нашли в них действительно яркой новизны, да и ценник от 27 999 грн. как-то не очень воодушевляет к покупке. Что касается планшетов, то Samsung анонсировала сразу три новых модели Galaxy Tab S8 - S8, S8+ та S8 Ultra - которые имеют разные диагонали, узкую околоэкранную рамку и оптимизированы под проведение видеоконференций.

Apple также на уходящей неделе представила новое решение - систему приема платежей на iPhone, пока, правда, только в США. Tap to Pay позволит без дополнительного оборудования или платежного терминала использовать iPhone для приема Apple Pay, бесконтактных кредитных и дебетовых карт, а также других цифровых кошельков с помощью простого прикосновения к устройству.

Sony на днях отличилась в другой области - в области искусственного интеллекта. Ее первый интеллектуальный агент Gran Turismo Sophy способен обогнать лучших гонщиков мира в игре-симуляторе PlayStation, Gran Turismo (GT) Sport. Компания уверяет, что агент умеет обучаться навыкам вождения, необходимым для того, чтобы конкурировать с лучшими гонщиками мирового уровня, участвующими в чемпионатах.

Продолжая тему автогонок - Oracle становится титульным спонсором Red Bull Racing в Формуле 1. Сообщается, что основываясь на успехе прошлогоднего чемпионата, в сезоне 2022 года команда будет активнее использовать Oracle Cloud в наиболее важных областях своей деятельности. Oracle Red Bull Racing увеличит количество симуляций, на фоне прошлого года, в 1000 раз - это позволит повысить точность прогнозов и ускорит процесс принятия решений. Кроме того, была увеличена скорость моделирования в 10 раз, что дало специалистам по гоночной стратегии больше времени, чтобы сделать правильный выбор.

Ну, и в завершение, новость из в Австралии. Исследователи из Аделаидского университета сделали важный шаг в использовании принципов квантовой механики для улучшения элементов питания. Австралийской команде удалось экспериментально подтвердить концепцию суперпоглощения, идею, лежащую в основе квантовых батарей. Ученые построили пластинчатые микрополости разных размеров, которые содержали молекулы органического полупроводника и заряжались с помощью лазера. Остается лишь уповать на ускорение дальнейших исследований в этой области, сулящей многократное увеличение эффективности аккумуляторов, без которых сегодня уже никуда.

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