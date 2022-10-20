Intel презентувала Thunderbolt наступного покоління

20 октября 2022 г., 11:50

Компанія Intel офіційно продемонструвала прототип Thunderbolt наступного покоління, що відповідає специфікації USB4 v2.



Новий Thunderbolt забезпечить двонаправлену смугу пропускання зі швидкістю 80 Гбіт/с, а також режим зі швидкостями до 120 Гбіт/с для зовнішніх моніторів. При цьому залишиться сумісність із попередніми версіями Thunderbolt та USB. Також мова йде про сумісність з наявними кабелями завдовжки до 1 м.



Передбачається, що наступне покоління Thunderbolt запропонує підтримку нещодавно випущеного DisplayPort 2.1 для покращення роботи з дісплеями та удвічі вищу пропускну здатність PCI Express.



Компанія Intel презентувала 2019 року USB Promoter Group свою специфікацію протоколу Thunderbolt, яка стала основою для USB4.



Реліз Thunderbolt наступного покоління та офіційну назву заплановано представити у 2023 р.

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