Оновлені інструменти Tableau допоможуть у створенні покращених дашбордів

20 октября 2022 г., 12:35

0

Tweet

Платформа візуалізації даних Tableau Software, яка зараз належить Salesforce, анонсувала велике оновлення, яке обіцяє допомогти клієнтам розкрити більше даних, побудувати кращі дашборди і зробити більш точні прогнози за допомогою штучного інтелекту.



Нові оновлення були оголошені з випуском Tableau 2022.3, в якому головною особливістю є новий Data Guide для дашбордів Tableau.



Як пояснили у компанії, перше знайомство нового користувача з дашбордом Tableau може бути заплутаним досвідом, який залишає у нього більше питань, ніж відповідей. Data Guide покликаний вирішити цю проблему, надаючи описи та ресурси, які допоможуть зорієнтуватися новим користувачам і пояснити, як працює візуалізація даних. Таким чином, кажуть у компанії, користувачі зможуть швидко зрозуміти, звідки беруться їхні дані і як вони можуть з ними взаємодіяти.



Інша мета Data Guide - допомогти користувачам швидше отримувати інформацію, засновану на функціях штучного інтелекту Tableau. При перегляді інформаційної панелі функція Data Change Radar автоматично виявляє незвичайні зміни, в той час, як Explain the Viz може допомогти виявити відхилення в базовому наборі даних і причини, що стоять за ними. Разом ці дві функції гарантують, що користувачі можуть витрачати більше часу на реагування на важливі зміни, а не на пошук причин, що їх викликали.



Новий реліз також полегшує створення більш складні дашборди завдяки новій функції Dynamic Zone Visibility. Як пояснюють в Tableau, дашборди рідко виграють від універсального підходу. Але також нераціонально і неефективно створювати окремі дашборди для кожної аудиторії. Замість цього, Tableau вважає, що користувачам потрібен спосіб бачити різні версії кожної дашборда на основі того, що для них найбільш актуально. Ось тут і з'являється функція Dynamic Zone Visibility, яка дає користувачам можливість програмно приховувати і показувати різні зони дашборда. Користувачі можуть створювати більш складні інформаційні панелі без будь-яких складних обхідних шляхів, заявили в компанії.



Користувачам потрібно не тільки розуміти свої дані, але і трансформувати їх, щоб розблокувати нові ідеї та можливості. Table Extensions полегшує трансформацію, доповнення, оцінку або іншу модифікацію даних за допомогою аналітичних розширень, таких як Python, R і Einstein Discovery, кажуть в Tableau.



Нові функції також стосуються управління, з додаванням Advanced Management for Tableau Server, що дозволяє автоматизувати масштабування бекграунд-сервісів. Як пояснили в компанії, нова можливість дозволяє користувачам видаляти і додавати бекграундери, виходячи з їх потреб. А після того, як завдання будуть оброблені, користувачі можуть видалити бекграундер, щоб заощадити на витратах, і зробити це без простоїв.



Advanced Management for Tableau Server також поставляється з новим журналом активності, який допомагає адміністраторам забезпечити краще відстеження всього, що відбувається в середовищах користувачів Tableau, щоб вони могли масштабувати свої розгортання без додаткових складнощів. За допомогою Activity Log адміністратори тепер можуть зрозуміти, як окремі користувачі використовують Tableau. Ці дані можуть бути задокументовані за допомогою файлу журналу для отримання детальної інформації, яка може допомогти у створенні політик безпеки та доступу користувачів.



Директор по продуктах Tableau Франсуа Аженстат (Francois Ajenstat) сказав, що сьогоднішні оновлення будуть корисними для сотень компаній, які навіть зараз намагаються розблокувати цінність своїх даних. «Наші інвестиції об'єднують Tableau з іншими широко використовуваними додатками і впроваджують самообслуговування в робочий процес, роблячи аналітику простішою, актуальнішою і більш дієвою», додав він.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада