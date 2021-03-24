Гиперконвергенция — это Nutanix 

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Полноценные гиперконвергентные инфраструктуры появились на рынке всего несколько лет назад. Но за это время они успели завоевать огромную популярность благодаря принципиально новому, эффективному подходу к построению ИТ. Сегодня однозначным лидером в этом сегменте является компания Nutanix, чьи решения оставили конкурентов довольно далеко позади.

Информационные технологии для корпоративного сектора, в том виде, в котором мы их знаем, активно развиваются уже несколько десятилетий подряд. Успехи мировых производителей, конечно, огромны, но долгое время оставалась одна фундаментальная проблема, на которую как-то даже не обращали внимания, но, решение которой позволило бы перевести ИТ на совершенно новый уровень эффективности, производительности и контроля. Речь о том, то буквально до последнего времени такие важные компоненты цифровой инфраструктуры, как серверы, системы хранения данных и локальны сети, развивались как бы сами по себе. И даже виртуализация в каждой из этих сфер внедрялась по-своему и в разное время. Конечно, заказчики научились довольно эффективно интегрировать все компоненты между собой. Но, все равно, для этого требовались свои специалисты по каждому технологическому направлению — серверам, СХД, сетям передачи данных. Ведущие мировые производители пытались решить проблему, предлагая рынку все упомянутые составляющие в виде комплексных систем, предварительно настроенных и протестированных, для чего нередко заключались технологические альянсы. Но, все это выглядело как некие полумеры, без принципиально нового подхода, поскольку физически это были все те же отдельные серверы и СХД. В результате приходилось идти на технологические компромиссы. Нередко гибкость настройки и масштабирования приносилась в жертву удобству и совместимости различных компонент, а итоговая цена решения (с учетом явных и скрытых затрат), вряд ли была способна обрадовать заказчика. В общем, попытка решить вопрос на уровне имеющихся тогда технологий формально удалась, но все равно не хватало чего-то важного.

И тут появился Nutanix...

Гиперконвергенция, как она есть

Точнее, не совсем так. Сама компания Nutanix вышла на рынок еще в 2009 году, но революционное решение, которое принесло ей мировую известность, появилось спустя пять лет — в 2014, с этого времени можно говорить о наступлении эры гиперконвергентных решений, изменивших сам подход к построению корпоративных ИТ. Для начала уточним сам этот труднопроизносимый термин «гиперконвергенция». На самом деле за сложным названием скрывается довольно простой принцип глубокой интеграции серверов и системы хранения данных с использованием унифицированных вычислительных блоков. Иными словами, физически в системе присутствуют узлы (ноды) только одного типа — это обычные х86-серверы, а СХД или сеть хранения данных (SAN) как отдельный компонент, отсутствует. Для обработки и хранения данных используются как твин-серверы которые размещены в стандартных серверных корпусах по 4 сервера в 2х юнитах, а так же по 2сервера в 2х юнитах, 1сервер в 2х юнитах и 1сервер в 1ом юните, что упрощает их физическое размещение. Nutanix предлагает серверы в различных вариантах, с различными комбинациями накопителей ССД, NVME и жестких дисков, процессоров Intel Xeon второго поколения, с разным объёмом ОЗУ от 32 до 1536 Гигабайт, которые можно добавлять в систему по мере роста нагрузки (здесь часто приводят аналогию с кубиками лего), обеспечивая удобное линейное масштабирование.

Схема работы гиперконвергентной платформы — все аппаратные ресурсы «отделены» программным слоем виртуализации, пользователь взаимодействует только с приложениями

Может возникнуть вопрос, а что же мешало раньше строить такие решения? Ответ — отсутствие подходящих систем виртуализации, без которых каждый сервер в кластере являлся логически отдельным узлом, а не частью единого целого. Это вносило ощутимые сложности в процесс оптимального распределения нагрузки и ресурсов хранения. Возникали большие задержки при работе с данными, сетью, подсистемой оперативной памяти и т.д.

Принципиальное отличие гиперконвергентных решений в том, что благодаря специальному программному слою, все аппаратные возможности кластера представляются в виде единого пула ресурсов, которые можно динамически распределять между любым количеством виртуальных машин. Также обеспечивается подключение к кластеру новых узлов в горячем режиме (без остановки процессов), но что еще более важно — если какой-либо узел выйдет из строя, это в худшем случае лишь незначительно замедлит работу комплекса, но не приведет к потере данных. Таким образом, обеспечивается высочайшая отказоустойчивость и не только локальная — узлы можно разнести территориально. Еще одно важное следствие это управляемость — все действия с системой, пусть даже состоящей сотен серверов, можно производить из единой точки силами одного специалиста.

В общем, выгоды очевидны. Не менее очевидно и то, что разработать подобное «волшебное» ПО крайне непросто. Впервые получилось у Nutanix, это и обеспечило компании лидерские позиции на рынке гиперконвергентных систем, несмотря на большое количество «подражателей».

Что делает Nutanix уникальным

Когда гиперконвергентная платформа Nutanix только вышла на рынок она получила название Virtual Computing Platform, которое в 2019 году было заменено на Enterprise Cloud — главным образом из-за того, что за годы существования экосистема Nutanix сильно разрослась. Но, сути это не меняет. Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс, физической основой которого являются серверы стандартной архитектуры в форм-факторе 2U — в минимальной конфигурации не менее трех таких узлов.

Все ноды работают под управлением одного из серверных гипервизоров в роли которого может выступать как собственная разработка Nutanix Acropolis (он же AHV), так и популярные платформы VMware ESX, Microsoft Hyper-V, XenServer. Все аппаратные ресурсы объединяются в единый пул благодаря фирменному программному решению — операционной системе Nutanix Operating System (NOS), одним из ключевых компонентов которой является специальная виртуальная машина, называемая Controller Virtual Machine. CVM обслуживает все операции ввода-вывода гипервизора и других виртуальных машин узла. В свою очередь, NOS формирует распределенную среду хранения — Nutanix Distributed File System, которая доступна гипервизорам как виртуальная СХД. Такой подход, который еще назвают прграммно-определяемым (Software Define) позволяет полностью абстрагироваться от аппаратного уровня, для которого достаточно недорогих широко распространенных типов серверов. Не все модели, конечно, подходят, но список доступных вариантов широк и покрывает любые задачи бизнеса.

Собственно, пакет фирменного программного обеспечения, куда еще стоит добавить фирменную систему управления Prism — это и есть ноу-хау Nutanix, а серверы поставляются сторонними производителями. Конечно, мы коснулись лишь базовых компонент. Тем не менее, компания предлагает как само ПО, так и комплексные преднастроенные и протестированные решения с физическим серверами под собственной торговой маркой.

Фирменный программно-аппаратный комплекс Nutanix в минимальной конфигурации

Набор решений, предлагаемых сегодня в рамках Nutanix Cloud Platform существенно шире. Но, это уже тема, скорее, не статьи, а небольшой книги.

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Здесь мы можем лишь коротко указать на некоторые особенности основных программных компонент:

Xi Frame — обеспечивает в браузере работу полноценных рабочих столов и приложений

Nutanix Karbon Platform Services — периферийные вычисления для подключенных к Интернету датчиков

Xi Beam — мультиоблачная оптимизация для снижения расходов и повышения безопасности в облаке

Xi Leap — служба аварийного восстановления для защиты приложений, выполняемых на Nutanix

Sizer — инструмент для создания проектных сценариев, расчета рабочих нагрузок и загрузки предложений и спецификаций

Move — инструмент для переноса VM

X-Ray — инструмент автоматизированного тестирования для проверки концепций и сравнительного анализа других технологий и Nutanix

Community Edition — бесплатная версия ПО Nutanix для сообщества

Era — сервис PaaS для управления жизненным циклом базы данных

Calm — управление жизненным циклом приложений и облачная оркестрация

Flow — расширенные сетевые возможности и сетевая безопасность, ориентированная на приложения

Prism Central — диспетчер кластеров, расширенное управление и планирование, хост для Calm и Flow

Files — файловые службы

Volumes — службы блочной системы хранения iSCSI

Objects — службы хранилища объектов

Karbon — службы хранилища контейнеров Kubernetes

Data Protection — резервное копирование, восстановление данных

Life Cycle Manager (LCM) — управление жизненным циклом программного и микропрограммного обеспечения

Prism Element — инфраструктурные операции, выполняемые одним щелчком мыши

AHV — оптимизированный для облака гипервизор на основе KVM

Acropolis Security — управление жизненным циклом системы безопасности на основе SCMA и STIG (SecDL)

Acropolis Operating System — программно-определяемый уровень хранения

Как это поможет бизнесу?

Технические ноу-хау это, конечно, замечательно, но, пока их нельзя конвертировать в конкретную выгоду для заказчика толку от них мало. Решение Nutanix изначально разрабатывалось как бизнес-ориентированная платформа, поэтому оно обеспечивает множество практических преимуществ.

Начнем с того, что в данном случае можно полностью отказаться от дорогостоящих и сложных в обслуживании сетевых СХД, ограничившись только недорогими серверами-«кубиками». Уже одно это позволяет ощутимо сэкономить не только на капитальных вложениях, но и на стоимости обслуживания ИТ.

Гибкая архитектура дает возможность наращивать кластеры по мере необходимости — начав с трех узлов, в дальнейшем можно довести их количество до сотен и тысяч, если потребуется (с минимальным шагом в один сервер). Соответственно, нет необходимости приобретать оборудование с запасом, замораживая средства, меньше вероятность просчитаться при планировании системы. Наращивать возможности кластера, подключая новые узлы-«кубики», можно без остановки бизнес-процессов, что позволяет повысить устойчивость бизнеса. Кроме того, платформа отличается высочайшей отказоустойчивостью, обеспеченной на уровне архитектуры за счет многократного дублирования критически важных элементов.

Объединение вычислительных мощностей и ресурсов хранения в интегрированную инфраструктуру обеспечивает высокую скорость развертывания и настройки виртуальных машин — гиперконвергентная платформа может быть введена в эксплуатацию у заказчика в течение получаса (это, конечно, при благоприятных обстоятельствах, но среднее время развертывания, в целом сопоставимо).

Благодаря платформе управления Nutanix Prism заказчик получает интуитивно понятные инструменты с удобным графическим интерфейсом. Вся информация упорядочена и отображается в понятном виде, что упрощает анализ поступающих данных и соответственно, снижает требования к количеству и квалификации (а, значит, и стоимости содержания) персонала. Поддерживается и программный интерфейс для интеграции с облачными системами управления сторонних производителей.

Нынешняя экосистема Nutanix, которая продолжает активно развиваться, включает в себя широкий набор дополнительных возможностей, что в целом позволяет развернуть мощную, гибкую и защищенную ИТ-инфраструктуру для предприятия любого масштаба — как в рамках отделения или филиала, так и на уровне центрального дата-центра крупной корпорации или госструктуры. К тому же развитые инструменты интеграции с различными облачными платформами позволяют построить гибридную систему, обладающую недостижимой для других решений производительностью и надежностью.

Все обеспечивает лидерство Nutanix на глобальном рынке гиперконвергентных систем, где компания уверенно обходит всех конкурентов. Среди ее заказчиков такие известные компании как Honda, Subaru, Samsung, Panasonic, NTT, Coca-Cola, Swedbank, AT&T, Hyundai, Starbucks, Airbus, eBay и еще более 14 тысяч других заказчиков по всему миру, в том числе и в Украине.

Узнать подробнее о гиперконвергентной платформе Nutanix, а также заказать пробную версию или расчет проекта можно на сайте официального дистрибьютора Nutanix, компании Softprom по ссылке.

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