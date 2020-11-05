Eset представила решение для защиты пользователей при работе с Microsoft 365

5 ноября 2020 г., 16:45

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Компания Eset сообщает о выпуске нового антивирусного решения Cloud Office Security, которое обеспечивает расширенную защиту для пользователей приложений Microsoft 365. Программное обеспечение разработано с учетом современных тенденций использования электронной почты и других инструментов совместной работы в организациях.

Microsoft Office 365 используется компаниями по всему миру, при этом облако становится неотъемлемой частью хранилищ данных и систем многих предприятий независимо от их размера. Поэтому важно обеспечить соответствующую защиту предприятий и их облачных инструментов.

Электронная почта является основой современного делового общения, но при этом остается одним из наиболее эффективных каналов распространения вредоносного ПО, последствия которого могут быть катастрофическими, особенно при использовании инструментов для совместной работы.

Eset Cloud Office Security обеспечивает дополнительный уровень защиты для облачной электронной почты и хранилища Microsoft 365. В частности, решение позволяет бесперебойно работать всем сотрудникам благодаря автоматической защите почтовых ящиков новых пользователей. Кроме этого, решение обеспечивает полный контроль и отслеживание угроз благодаря быстрым сообщением об обнаружении вредоносных программ, а простота использования веб-консоли позволяет ИТ-администраторам принимать немедленные меры. Сочетание фильтрации спама, сканирования на наличие вредоносных программ и антифишинга обеспечивает защиту сервисов Exchange Online в компаниях.

Защита от вредоносных программ также реагирует на любые изменения файлов в OneDrive, помогая улучшить безопасность данных компании и снизить риск распространения угроз на другие устройства. Кроме этого, простая в использовании облачная консоль, которая доступна с любого места, предоставляет обзор элементов в карантине и немедленно уведомляет в случае обнаружения вредоносных образцов.

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