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CrowdStrike стверджує, що понад 97% її Windows-датчиків повернулися в мережу

26 июля 2024 г., 17:35

Понад 97% Windows-датчиків знову працюють, повідомив генеральний директор CrowdStrike Джордж Курц (George Kurtz), через майже тиждень після того, як оновлення програмного забезпечення компанії з кібербезпеки призвело до глобального збою. Нагадаємо, платформний сенсор Falcon компанії є агентом безпеки, який встановлюють на пристрої, як-от ноутбуки та настільні комп'ютери, і який захищає їх від загроз. Збій стався через те, що в удосконаленій платформі було виявлено помилку, через яку комп'ютери під управлінням операційної системи Windows виходили з ладу і показували так званий «синій екран смерті».

За повідомленням Microsoft, близько 8,5 мільйонів пристроїв на базі Windows постраждали внаслідок збою, який призвів до посадки літаків, змусив телекомпанії припинити мовлення і залишив користувачів без доступу до таких послуг, як охорона здоров'я та банківське обслуговування. «Наші зусилля з відновлення були посилені завдяки розробці методів автоматичного відновлення і мобілізації всіх наших ресурсів для підтримки клієнтів», - йдеться в повідомленні Джорджа Курца на LinkedIn.

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