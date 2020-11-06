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Брандмауэр FortiGate 2600F создан для защиты гибридной инфраструктуры

6 ноября 2020 г., 12:45
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Компания Fortinet анонсировала межсетевой экран FortiGate 2600F, способный обеспечивать безопасность сразу нескольких периферий сети, включая гибридные ЦОД, многооблачные среды и большое количество удаленных рабочих мест. Как утверждается, FortiGate 2600F, оснащенный специализированными блоками обработки безопасности (SPU) Fortinet NP7 и CP9, предлагает одни из самых высоких показателей производительности в отрасли.

Возможности нового решения обуславливают следующие варианты использования решения крупными организациями:

  • Высокоскоростное развертывание облачных вычислений: FortiGate 2600F обеспечивает высокоскоростное развертывание облачных вычислений для подключения корпоративных ЦОДов к нескольким облачным средам, что позволяет организациям эффективно использовать облачные приложения для анализа больших данных.
  • Защита любой периферии в любом масштабе: FortiGate 2600F обеспечивает полную видимость с помощью проверки SSL (включая TLS 1.3), обнаруживает неавторизованные приложения и угрозы и защищает пользователей и данные, которые проходят через гибридные среды центров обработки данных, для управления внешними рисками. FortiGate 2600F обеспечивает отказоустойчивость с аппаратным ускорением за счет измерения DDoS (распределенного отказа в обслуживании) IPv4 и IPv6 для атак лавинной рассылки, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для периферийных служб.
  • Гибкость для расширения возможностей большого количества удаленных сотрудников: FortiGate 2600F спроектирован так, чтобы обеспечить гибкость, позволяющую большому количеству удаленных сотрудников быстро и продуктивно подключаться к сети. FortiGate 2600F обеспечивает конфиденциальность и целостность данных компании при передаче и мониторинг в соответствии с существующей политикой кибербезопасности организации. FortiGate 2600F предлагает в среднем на порядок более быструю IPsec VPN, что позволяет организациям обеспечивать непрерывность бизнеса, поддерживая текущие операции.
  • Упрощение операций и увеличение рентабельности инвестиций: Недавний опрос лиц, принимающих решения в области кибербезопасности, проведенный Fortinet, показал, что почти 70% организаций обеспокоены внутренними угрозами. FortiGate 2600F объединяет возможности сегментации, SD-WAN и сетевого брандмауэра в единой компактной платформе, чтобы помочь крупным предприятиям снизить сложность, упростить операции и воспользоваться преимуществами возросшей рентабельности инвестиций. 2600F также уменьшает поверхность атаки за счет сегментации и защищает корпоративные данные и бизнес-приложения с помощью служб FortiGuard Labs Services на базе искусственного интеллекта/ машинного обучения. FortiGate 2600F обеспечивает сегментацию VXLAN с аппаратным ускорением для обеспечения безопасной и сверхбыстрой связи в гибридных ИТ-архитектурах с использованием виртуальных расширений LAN (VXLAN).

Брандмауэр FortiGate 2600F создан для защиты гибридной инфраструктуры

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