С января по сентябрь EPAM Systems выручила 1,936 млрд долл.

6 ноября 2020 г., 13:25

EPAM Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и ПО, объявил результаты деятельности за III квартал. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 10,9% в годовом сопоставлении и достигла 652,2 млн долл.

В целом за девять месяцев текущего года выручка EPAM выросла на 16,55% относительно аналогичного периода 2019 г. и составила 1,936 млрд долл.

Операционная прибыль EPAM по GAAP в третьей четверти повысилась на 19,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 96,4 млн долл.

Как отмечается, количество сотрудников EPAM за год выросло на 7,4% и на сегодня превышает 38 тыс., в числе которых 33,8 тыс. производственных специалистов.

По прогнозам компании, в IV квартале ожидается выручка в диапазоне от 695 млн. долл. до 705 млн долл., а операционная прибыль по GAAP – от 14 до 15% выручки.

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