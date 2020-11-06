 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 44 (1239)

25.10 - 01.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

С января по сентябрь EPAM Systems выручила 1,936 млрд долл.

6 ноября 2020 г., 13:25

С января по сентябрь EPAM Systems выручила 1,936 млн. долл.

EPAM Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и ПО, объявил результаты деятельности за III квартал. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 10,9% в годовом сопоставлении и достигла 652,2 млн долл.

В целом за девять месяцев текущего года выручка EPAM выросла на 16,55% относительно аналогичного периода 2019 г. и составила 1,936 млрд долл.

Операционная прибыль EPAM по GAAP в третьей четверти повысилась на 19,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 96,4 млн долл.

Как отмечается, количество сотрудников EPAM за год выросло на 7,4% и на сегодня превышает 38 тыс., в числе которых 33,8 тыс. производственных специалистов.

По прогнозам компании, в IV квартале ожидается выручка в диапазоне от 695 млн. долл. до 705 млн долл., а операционная прибыль по GAAP – от 14 до 15% выручки.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  