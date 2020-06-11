Бесплатный инструментарий IBM упростит внедрение гомоморфного шифрования

11 июня 2020 г., 13:15

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Корпорация IBM в прошлый четверг выпустила бесплатный инструментарий, позволяющий реализовать на практике полностью гомоморфное шифрование (Fully Homomorphic Encryption, FHE) — новую криптографическую схему, которая потенциально безопаснее современных методов и способна лучше противостоять квантовым компьютерам.

Главное преимущество FHE заключается в том, что она позволяет приложениям использовать данные в зашифрованном виде и генерировать уже зашифрованные результаты. Однако за отсутствие уязвимости эта криптографическая схема, впервые продемонстрированная в 2009 году известным компьютерным учёным Крейгом Джентри (Craig Gentry), платит сложностью внедрения.

Новый фреймворк IBM призван изменить эту ситуацию. Как отметил в блоге руководитель группы исследований FHE в IBM Research, Флавио Бергамаски (Flavio Bergamaschi): «Разработчики с базовыми знаниями платформенных инструментов могут начать работать довольно быстро, следуя нескольким простым инструкциям».

Приобрести навыки использования FHE помогут входящие в набор готовые примеры. В помощь разработчикам IBM также запустила отдельные ресурсы по FHE, включая канал Slack, и предложит техническое обучение для корпоративных клиентов.

На её нынешнем этапе развития схема FHE требует слишком интенсивных вычислений, чтобы быть полезной для всех сценариев использования, однако уже сейчас имеется ряд перспективных приложений, например клиентская аналитика для банков или обмен медицинскими данными пациентов между организациями отрасли здравоохранения. IBM рассказала, что сотрудничает с одним из крупнейших банков Бразилии, Bradesco, в проекте, позволяющем аналитикам банка опрашивать зашифрованную базу клиентских данных без раскрытия чувствительной информации.

В более дальней перспективе, FHE притягательна тем, может оказаться действенным способом защиты данных от атак с применением квантовых компьютеров. Те типы вычислительно сложных проблем, которые используются в наиболее популярных сегодня схемах шифрования, теоретически могут быть решены с помощью достаточно большого квантового компьютера, но FHE опирается на другой подход. Он основан на конструкциях, известных как решетки, которые, по оценкам исследователей, будет значительно сложнее взломать.

Новый инструментальный набор доступен для iOS и MacOS, а спустя несколько недель IBM собирается расширить его платформенную поддержку на Linux и Android.

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