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Qualcomm вышла в лидеры среди крупнейших разработчиков полупроводников

11 июня 2020 г., 13:47
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Qualcomm вышла в лидеры среди крупнейших разработчиков полупроводников

Аналитики из TrendForce обновили рейтинг ведущих мировых компаний, занимающихся разработкой (дизайном) полупроводниковых изделий.

Согласно приведенным данным, после шести кварталов кряду спада выручки, Qualcomm наконец сумела выйти в плюс и занять вершину рейтинга. Успеху нового лидера во многом поспособствовали 5G-продукты. C другой стороны, выручка смещенной с первой позиции Broadcom сокращается пятый квартал подряд, что связывается с высокой конкуренцией в отрасли и торговой войной между США и Китаем.

Две другие американские компании — Nvidia и AMD — отчитались стабильным увеличением выручки на 39,6% и 40,4% соответственно. На руку последней сыграли высокий спрос на процессоры выполненные по нормам 7 нм, а также ажиотажный спрос на ноутбуки из-за необходимости потребителей в организации удаленной работы и обучения. Результаты Nvidia вышли вверх благодаря игровым графическим картам и продуктам для ЦОД. Marvell добилась плюса за счет возросшего спроса на сетевые продукты и решения для организации инфраструктуры 5G. Из-за торгового противостояния между США и Китаем выручка Xilinx сокращалась два квартала кряду впервые после 2016 г. Тайванские MediaTek и RealTek отчитались ростом в денежном выражении, чему также поспособствовало глобальное развитие концепции «work from home».


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