Qualcomm вышла в лидеры среди крупнейших разработчиков полупроводников

11 июня 2020 г., 13:47

0

Tweet

Аналитики из TrendForce обновили рейтинг ведущих мировых компаний, занимающихся разработкой (дизайном) полупроводниковых изделий.

Согласно приведенным данным, после шести кварталов кряду спада выручки, Qualcomm наконец сумела выйти в плюс и занять вершину рейтинга. Успеху нового лидера во многом поспособствовали 5G-продукты. C другой стороны, выручка смещенной с первой позиции Broadcom сокращается пятый квартал подряд, что связывается с высокой конкуренцией в отрасли и торговой войной между США и Китаем.

Две другие американские компании — Nvidia и AMD — отчитались стабильным увеличением выручки на 39,6% и 40,4% соответственно. На руку последней сыграли высокий спрос на процессоры выполненные по нормам 7 нм, а также ажиотажный спрос на ноутбуки из-за необходимости потребителей в организации удаленной работы и обучения. Результаты Nvidia вышли вверх благодаря игровым графическим картам и продуктам для ЦОД. Marvell добилась плюса за счет возросшего спроса на сетевые продукты и решения для организации инфраструктуры 5G. Из-за торгового противостояния между США и Китаем выручка Xilinx сокращалась два квартала кряду впервые после 2016 г. Тайванские MediaTek и RealTek отчитались ростом в денежном выражении, чему также поспособствовало глобальное развитие концепции «work from home».

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации