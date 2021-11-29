Apple выпустит в 2022 г. смарт-очки с процессором уровня М1

29 ноября 2021 г., 9:25

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В минувшую пятницу ведущий аналитик TFI Asset Management Минчи Куо (Ming-Chi Kuo) опубликовал очередной прогноз в отношении новинок от компании Apple.



Аналитик заявил, что Купертино в конце 2022 года с высокой вероятностью выпустит смарт-очки и они будут иметь заметный вычислительный ресурс.



Куо известен тем, что на основе анализа цепочки поставок Apple достаточно точно предсказывает выход новых продуктов компании. На этот раз он заявил, что готовящиеся к выпуску очки будут иметь высокую оснащенность и это будет их отличать от конкурентов, поскольку устройства смогут выполнять интенсивные задачи без подключения к смартфону или компьютеру. В предыдущих прогнозах отмечалось, что для работы очкам потребуется работа в обязательной связке с iPhone.



Этой осенью Apple выпустила новейшие и самые мощные версии процессора M1, M1 Pro и M1 Max, которыми оснащаются новые MacBook Pro. Согласно оценкам Куо, в очках компании также будет использоваться процессор уровня M1.



При этом аналитик отметил, что пока Apple будет позиционировать очки именно как аксессуар для iPhone, а не замену смартфону. Это хорошо согласуется со стратегией Apple по продаже носимых аксессуаров для iPhone, своего флагманского продукта, таких как AirPods и Apple Watch.



Куо также предположил, что в более отдаленной перспективе, скажем через 10 лет, цель производителя - заменить iPhone устройствами с дополненной реальностью, и такая гарнитура станет ступенькой для достижения этой цели.



Apple поддерживает AR на iPhone уже на протяжении нескольких лет, но очки могут открыть еще больше возможностей для использования этой технологии.



Новое устройство скорее всего будет оснащаться экранами в виде дисплеев 4K Micro OLED от Sony.



Наряду с основным процессором, по мнению Куо, гарнитура будет оснащена специализированным чипом с низким энергопотреблением, который «будет отвечать за вычисления, связанные с датчиками».



Очкам потребуется не менее шести-восьми камер для отслеживания взгляда, обнаружения жестов и пр. Для сравнения, добавил Куо, в iPhone можно использовать только до трех камер при моделировании.



Куо ранее упоминал, что гарнитура также будет использовать стандарт Wi-Fi 6E, поскольку стабильность сети и достаточная полоса пропускания, крайне необходимы для работы с контентом AR/VR в беспроводном режиме.



По словам Куо, все эти элементы вместе дополнительно подтверждают его вывод о том, что гарнитура действительно будет автономна.

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