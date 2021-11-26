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Обнаруженный штамм коронавируса вызвал падение биржевых индексов и биткоина на 8%

26 ноября 2021 г., 19:01
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Резкое падение акций в пятницу по мнению многих наблюдателей было вызвано опасениями по поводу последствий распространения нового сильно мутировавшего варианта Covid-19, обнаруженного в Южной Африке.

Всемирная организация здравоохранения в четверг сообщила о новом варианте коронавируса  B.1.1.529, который, как предполагается, содержит более 30 мутаций. В ответ Великобритания и другие страны приостановили полеты из шести африканских стран.

В пятницу мировые фондовые рынки падали: европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую сессию более чем за год.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 800 пунктов при открытии торгов, потеряв 2%. S&P 500 снизился примерно на 1,3%.

Курс биткоина резко снизился вместе с другими активами в пятницу, достигнув семинедельного минимума и официально вступив на территорию медвежьего рынка.

Согласно данным Coin Metrics, крупнейшая в мире криптовалюта за последние 24 часа упала почти на 8% до 54 315 долл. В какой-то момент цена была 53 549 долл., это самый низкий показатель с начала октября.

Биткоин упал более чем на 20% с исторического максимума в 69 тыс долл, который был достигнут ранее в этом месяце.

Другие криптовалюты также упали в пятницу. Эфир, вторая по величине, упал на 10% до 4062 долл., XRP — также почти на 10% примерно до 95 центов.

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