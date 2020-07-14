IBM отметила наиболее успешных партнеров в Украине и странах СНГ по итогам 2019 г.

14 июля 2020 г., 15:55

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Компания IBM 23 июня провела в цифровом формате ежегодное мероприятие «PartnerWorld at Think» для дистрибьюторов и бизнес-партнеров из Украины и стран СНГ. К конференции, которая традиционно состоит из стратегической сессии и церемонии награждения, присоединились более 140 участников со всего региона.

Открывая мероприятие, директор по работе с бизнес-партнерами в Украине и странах СНГ Ирина Шевякова напомнила про важнейшую роль бизнес-партнеров для IBM с точки зрения роста бизнеса и отметила, что практически все партнеры «быстро и органично» переключились на работу в удаленном режиме, а это – залог дальнейшего развития партнерских отношений в 2020 г.

Барбора Паулович-Декерова (Barbora Paulovic Deckerova), директор IBM Partner Ecosystem в странах Центральной и Восточной Европы представила 11 дистрибьюторов и бизнес-партнеров из Украины и стран СНГ, вклад которых в развитие совместного бизнеса с IBM в 2019 г. был признан особенным, а проекты – уникальными. В их числе – две украинских компании:

Группа компаний «МУК», Украина: лучший дистрибьютор IBM по объемам продаж аппаратных средств, программного обеспечения и сервиса в странах СНГ в 2019 г.

MTI, Украина: прорыв года в продажах ПО IBM.

Дополнительно 36 наград за 2019 г. бизнес-партнерам из Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана, России и Узбекистана представили руководители четырех профильных департаментов IBM в макрорегионе. Здесь еще три награды получили бизнес-партнеры IBM в Украине, которые специализируются на теме информационной безопасности:

«IT Специалист», Украина: уникальная экспертиза и успехи в продвижении решений IBM Security;

РДТЕХ, Украина: лучший бизнес-партнер по решению IBM i2;

«СВІТ ІТ», Украина: за продвижение и развитие IBM Guardium.

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